Qui est le « nouveau Messi » que le Barça a recruté?

Le Barça et l'Argentine, c'est une grande histoire d'amour. Preuve supplémentaire avec le transfert de Lucas Román, le « nouveau Messi ».

À la lutte perpétuelle avec le Real Madrid quant à la prise des grandes pépites brésiliennes, le Barça semble avoir un avantage certain quand il s'agit de l'Argentine. Il faut dire que les liens entre le pays de Diego Maradona et le club catalan sont nombreux. Des liens encore plus resserrés avec le transfert en Catalogne de Lucas Román, un espoir argentin de 18 ans. Mais qui est celui que l'on présente comme un « nouveau Messi »?

Un grand espoir, un petit Messi

Ailier droit gaucher capable d'évoluer également dans l'axe, Lucas Román débarque en Catalogne en provenance de Ferro Carril (D2 argentine) contre 1,2M. Une somme relativement basse (au vu du marché actuel) pour un grand espoir de 18 ans déjà. Mais il ne s'agit en réalité que d'une partie de la somme totale qui sera versée à son club formateur : près de 3,5M rejoindront l'enveloppe à la suite de diverses primes et objectifs.

À la lutte avec Rival Plate dans le dossier, le Barça a offert à Román un contrat jusqu'en 2026 assorti d'une clause libératoire de 400M, une habitude prise depuis le départ de Neymar au PSG en 2017. L'ailier percutant ne rejoindra toutefois pas le groupe professionnel dans un premier temps puisqu'il intègrera d'abord le Barça Atletic, l'équipe de jeunes du club, où il sera coaché par Rafael Marquez.

À l'annonce du transfert, le président de Ferro Carril a déclaré, à propos de son ancien talent : « Lucas Román a beaucoup de similitudes avec Leo Messi. Les dépisteurs du Barça l'ont vu. De toute évidence, il n'est pas encore au niveau de Messi, mais il a des caractéristiques similaires. » Pièce maîtresse des U18 argentins de Javier Mascherano, Román a disputé 27 matchs en D2 argentine pour 3 buts et 1 assist.