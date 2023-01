Qui est la pépite belge dans le viseur du PSG?

Recalé par le Zenit pour le Brésilien Malcom, le PSG aurait jeté son dévolu sur une pépite belge du PSV. Présentation d'un jeune ailier prometteur.

Soucieux de vouloir renforcer numériquement un secteur offensif qui souffre de l'irrégularité et de l'absence chronique des trois géants de la MNM, le PSG s'est lancé en mission pour trouver la perle rare. Récemment recalé par Malcom, le PSG aurait décidé d'activer une piste plutôt surprenante pour amener de la concurrence à son secteur offensif : le jeune ailier belge du PSV Johan Bakayoko. Le joueur de 19 ans serait en réalité sur la shortlist du club parisien depuis quelques temps comme troisième choix. Mais les échecs des dossiers Rayan Cherki et Malcom ont changé la donne. Qui est donc cette pépite détectée par Luis Campos?

Une grande promesse qui commence à émerger

En pleine ascension sous les ordres de Ruud Van Nistelrooy, Johan Bakayoko est l'un des jeunes les plus prometteurs du PSV avec qui il commence à grappiller du temps de jeu : 9 apparitions en Eredivisie pour 2 buts et un assist. L'ailier belge s'était révélé en tant que « meilleur talent » de D2 néerlandaise la saison dernière sous le maillot des Jong PSV. International U21 à 3 reprises, Bakayoko est sous contrat avec les Boeren jusqu'en 2025 avec qui il a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues. Sa valeur marchande est estimée à 4,5M.

Encore très vert dans sa jeune carrière, le profil du Belge n'aurait pas échappé au radar toujours très aiguisé de Luis Campos : sa capacité à évoluer autant sur les ailes que dans l'axe du jeu apporterait une polyvalence intéressante pour combler les absences des stars parisiennes. Son profil de gaucher jouant à droite est particulièrement apprécié à Paris.

Un transfert intéressant pour toutes les parties?

Surprenant au premier abord, l'intérêt de Paris pour le joueur est cependant relativement logique : très prometteur, l'ailier belge dispose d'une valeur marchande encore très abordable, un élément important du mercato parisien qui souffre d'une vigilance accrue du fair-play financier. C'est d'ailleurs ce problème de comptes qui a fait capoter l'arrivée de Malcom à Paris. Bakayoko est donc intéressant à deux titres : un jeune très prometteur capable de jouer à plusieurs postes d'un côté, une possibilité de réaliser un transfert direct sans devoir mettre l'équilibre financier en danger de l'autre.

Attaché à son joyau, le PSV pourrait toutefois se laisser tenter en raison d'une conjoncture particulière : le club néerlandais est en effet en négociations avancées avec Thorgan Hazard qui rejoindrait Eindhoven sous forme de prêt avec option d'achat. L'arrivée du milieu de Dortmund permettrait ainsi de compenser la perte de Bakayoko par un élément expérimenté capable d'encadrer la prometteuse jeunesse du club.

Toute la question se trouve maintenant du côté du joueur. Resté sous les radars, l'ailier de 19 ans se trouve peut-être déjà à un tournant de sa carrière : doit-il favoriser une évolution constante de sa carrière dans un club intermédiaire qui pourra lui promettre de plus en plus de temps de jeu et de rythme (PSV) ou tenter le grand saut en rejoignant directement un grand club où il fera principalement partie de la rotation (PSG)? Le bon sens voudrait le temps de jeu, mais Paris obtient souvent ce qu'il veut quand il décide de sortir les arguments.