Qui est Jakub Kiwior, le nouveau joueur d'Arsenal ?

Qui est Jakub Kiwior ? GOAL fait les présentations avec la nouvelle recrue d'Arsenal.

Après Leandro Trossard, Arsenal va recruter l'international polonais Jakub Kwior, qui évoluait à La Spezia en Serie A et a participé à la Coupe du monde 2022. GOAL vous brosse le portrait de ce joueur polyvalent qui peut jouer défenseur central, latéral gauche ou milieu de terrain.

Le « Roberto Carlos de Tichy »

Jakub Kiwior est le 15 février 2000 à Tichy en Pologne. Après avoir commencé le football au sein d'une équipe locale, le GKS Tichy. Son premier entraîneur, Krzysztof Berger, a expliqué au média polonais Super Express que Kiwior était surnommé le « Roberto Carlos de Tichy » : « Je l'ai aligné dans le couloir gauche où il était notre « petit robot ». Il avait une superbe frappe du pied gauche et il a marqué beaucoup de buts grâce à elle. Un vrai cadeau. ».

Anderlecht ne lui a pas donné sa chance en équipe première

Le talent de Kiwior dépasse les frontières polonaises et en juillet 2016, il rejoint la Belgique et intègre le centre de formation du RSC Anderlecht.

« Je suis très heureux de signer ici. Il y avait de l'intérêt de grands clubs polonais et du Borussia Dortmund. Anderlecht a été le premier à s'intéresser à moi puis à faire une offre. Je ne voulais pas aller ailleurs », confie le joueur qui mesure à l'époque 1,86 m à seulement 16 ans et qui est promis à un grand avenir.

Dès la saison 2016-2017, Kiwior est invité par le coach d'Anderlecht, René Weiler, à s'entraîner avec l'équipe première. Mais Weiler estime que Kiwior n'a pas encore le niveau pour jouer en première division belge et le laisse à la disposition de l'équipe des moins de 21 ans.

Le successeur de Weiler, Hein Vanhaezebrouck ne lui donnera pas non plus sa chance et Kiwior, arrivé en fin de contrat, quitte Anderlecht en janvier 2019.

Kiwior se relance en Slovaquie

Après son échec à Anderlecht, Kiwior se relance au sein d'une modeste équipe du championnat slovaque, le FK Zeleziarne Podbrezova, qui lutte pour éviter la relégation.

En seulement six mois, il devient titulaire indiscutable et est transféré pour 250 000 euros dans l'une des grosses écuries slovaques : le MSK Zilina.

S'il ne remporte aucun titre avec Zilina, Kiwior enchaîne les matches en défense centrale (61 pour 4 buts et 5 passes décisives) et est vendu à La Spezia en août 2021 pour 2,2 millions d'euros.

Replacé au milieu de terrain par Thiago Motta en Serie A

A La Spezia, s'il joue régulièrement, Kiwior commet quelques erreurs dont un penalty concédé pour une faute de main contre l'Inter le 1er décembre 2021. Son entraîneur, Thiago Motta, le replace avec succès au milieu de terrain ou ses qualités défensives et son pied gauche aide le club à se maintenir.

Cette saison et avant d'être transféré à Arsenal, Kiwior a retrouvé sa place en défense centrale. Le successeur de Thiago Motta, Luca Gotti, l'a aligné treize fois en position de défenseur axe gauche de sa défense à trois. Il lui est cependant arrivé de dépanner au poste d'arrière gauche, comme face à la Lazio (le 2 octobre 2022) ou au milieu de terrain (face au Cremonese, le 16 octobre 2022).