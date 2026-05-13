Cet été, aux États-Unis, au Canada et au Mexique, des nations du monde entier s’affronteront pour soulever le trophée de la Coupe du monde de la FIFA. De nombreux capitaines emblématiques ont déjà brandi cette coupe aux multiples histoires.

Plusieurs versions se sont succédé : quelle est donc l’histoire du trophée en or de la FIFA ? GOAL retrace ici sa longue évolution.

Qui a conçu le trophée de la Coupe du monde de la FIFA ?

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L’actuel trophée a été façonné par Silvio Gazzaniga, orfèvre et sculpteur italien surnommé « M. Coupes » pour avoir créé plusieurs autres récompenses, dont la Coupe de l’UEFA et la Supercoupe de l’UEFA.

Après le triplé du Brésil en 1970 qui lui a permis de conserver définitivement le trophée Jules Rimet, la FIFA a lancé un concours international et reçu 53 propositions pour le remplacer. Il imagina un design légendaire représentant deux athlètes soulevant le globe terrestre, mais il dut d’abord présenter un modèle en plastique à la FIFA, craignant que son croquis ne soit pas suffisamment explicite sans support visuel. Sa démarche porta ses fruits : son projet fut retenu parmi les nombreuses autres propositions.

Expliquant sa démarche, Gazzaniga a déclaré : « Pour créer un symbole universel lié au sport et à l’harmonie du sport mondial, je me suis inspiré de deux images fondamentales : celles d’un athlète triomphant et du monde. Je voulais créer une représentation dynamique d’un accomplissement capable d’exprimer à la fois l’harmonie, la simplicité et la paix. »

« L'œuvre doit présenter des lignes claires et audacieuses et refléter l'exaltation du footballeur vainqueur – un homme transformé par l'ampleur de sa victoire – sans pour autant faire ressortir l'ego d'un surhomme. Ce héros sportif qui embrasse le monde de ses bras incarne la force nécessaire pour faire des sacrifices jour après jour aux côtés de ses coéquipiers, ainsi que les valeurs universelles du sport telles que l'engagement et la liberté. »

Remis pour la première fois à l’Allemagne de l’Ouest après sa victoire à la Coupe du monde 1974, il est depuis devenu l’emblème de la compétition. Gazzaniga, décédé en 2016 à l’âge de 95 ans, n’a jamais perçu de droits sur son œuvre, la FIFA en conservant l’exclusivité des images, mais il a poursuivi une carrière riche en créations.

À son décès, le président de la FIFA Gianni Infantino a salué « un objet mythique pour les joueurs et tous les passionnés de football », envers lequel la communauté du ballon rond reste « éternellement reconnaissante ».

Que symbolise le design du trophée de la Coupe du monde ?

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Sa symbolique est riche, mais son message est clair : célébrer les meilleurs footballeurs du monde. Selon la FIFA, le trophée figé dans le métal immortalise l’instant du triomphe, le globe surplombant les joueurs, tandis que la poignée torsadée évoque la culture dynamique et évolutive du football. La base en spirale, s’élevant vers l’univers, rappelle la dimension planétaire du sport roi.

Interrogé sur la signification de ce trophée, Gazzaniga a expliqué : « En représentant deux joueurs levant les bras, j’ai voulu capturer l’instant de joie et l’euphorie de la victoire. La sphère sommitale, gravée en relief avec les continents, incarne à la fois le football et la planète tout entière, tandis que les lignes reliant les deux joueurs miroirs traduisent l’énergie du sport. La surface rugueuse qui sépare ces figures face à face évoque l’intensité, la vigueur et l’esprit de compétition qui animent le football. »

Pour les joueurs et les entraîneurs qui le soulèvent, ce trophée représente l’apogée de leur carrière. Lionel Messi, enfin sacré avec l’Argentine en 2022, a comparé cette extase au bonheur de devenir père, affirmant qu’« c’est si spécial et si immense que tout ce qui suit paraît dérisoire ».

Aucun drapeau, insigne ou référence nationale n’y figure : l’accent est mis sur l’exploit humain plutôt que sur une victoire individuelle ou collective.

De quoi est fait le trophée de la Coupe du monde ?

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Réalisée en or 18 carats, elle mesure 36,8 cm de hauteur et pèse environ 6,1 kg. L’or contraste avec deux couches de malachite verte à la base, tandis que l’intérieur est creux afin de ne pas être trop lourd pour ceux qui auront la chance de la soulever.

Sa valeur est estimée à environ 20 millions de dollars (15 millions de livres sterling), tant en raison du coût de l’or qu’en raison de l’aura qu’il dégage. Reproduire le trophée coûterait entre 50 000 et 200 000 dollars (37 000 à 150 000 livres sterling), selon le cours de l’or.

Cependant, les nations vainqueures ne repartent pas avec le trophée original. Elles reçoivent une réplique plaquée or, tandis que la FIFA conserve l’original.

Qui a conçu l’ancien trophée de la Coupe du monde ?

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Le Trophée Jules Rimet, conçu par le sculpteur français Abel Lafleur, était décerné aux nations victorieuses depuis la première édition en 1930 jusqu’au triomphe du Brésil en 1970. Initialement nommé « Victoire », il fut rebaptisé en l’honneur du président de la FIFA, Jules Rimet, en 1946. Fabriqué en argent sterling plaqué or, il reposait sur un socle en lapis-lazuli remplacé par du marbre par la suite.

La sculpture représente Niké, la déesse grecque de la victoire, et mesure 35 cm pour un poids de 3,8 kg.

Il fut volé une première fois peu avant la Coupe du monde 1966 en Angleterre, mais un border collie noir et blanc nommé Pickles le retrouva, abandonné dans un buisson du sud de Londres, enveloppé dans du papier journal.

Il fut volé une seconde fois en 1983 et demeure toujours introuvable ; la Confédération brésilienne de football reçut une réplique en 1984.