Quels clubs ont le plus dépensé sur le marché des transferts ?

Paris est le club qui a le plus dépensé depuis le début du mercato d'été 2023.

Le mercato estival 2023 a débuté et a notamment été marqué par les folies réalisées par les clubs saoudiens pour recruter des stars évoluant en Europe telles que Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Roberto Firmino. Mais plusieurs de ces transferts ont été réalisés librement pour des joueurs en fin de contrat, ce qui fait que les clubs de Saudi Pro League ont relativement "peu" dépensé en termes de montant de transfert, mis à part Al-Hilal qui a dépensé près de 80 millions d'euros.

Paris casse sa tirelire

En Europe, le classement des clubs les plus dépensiers est pour l'instant dominé par le Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre veut reconstruire son équipe après une saison décevante et se donne les moyens d'y arriver. Au total, le club francilien a déjà dépensé un peu plus de 155 millions d'euros: 60 pour Ugarte, 45 pour Lucas Hernandez, 28,5 pour Ekitike et 22 pour Kang-In Lee. De leur côté, Milan Srkiniar et Marco Asensio n'ont rien coûté puisqu'ils étaient libres de tout contrat. Des chiffres qui pourraient encore considérablement grimper avec des potentielles arrivées de Bernardo Silva, Joao Félix ou encore Victor Osimhen.

Tottenham se reconstruit

La deuxième place de ce classement est plutôt surprenante puisqu'elle est occupée par Tottenham, pourtant pas adepte des énormes dépenses. Après une saison chaotique, les Spurs se sont offerts James Maddison pour 46 millions d'euros et ont levé les options d'achat de Dejan Kulusevski (30M€) et Pedro Porro (40M€), avant de s'offrir le gardien d'Empoli Guglielmo Vicario pour porter leurs dépenses à 136 millions d'euros.

Le Real Madrid, qui a cassé sa tirelire pour s'offrir Jude Bellingham (103M€), complète le podium avec 128 millions d'euros dépensés au total. Vient ensuite Liverpool avec 112 millions d'euros. Après avoir dépensé plus de 600 millions d'euros sur les deux derniers mercatos, Chelsea n'en est qu'à 97 millions pour le moment.