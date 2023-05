Quelles sont les équipes qui ont remporté le championnat de France féminin de football ?

Le palmarès saison par saison, les clubs les plus titrés, GOAL vous dévoile toutes les infos sur le championnat de France féminin de football.

Le championnat de féminin de football existe depuis 1974 et est organisée par la Fédération française de football.

Quel est le club le plus titré en D1 féminine ?

Le club le plus titré dans l'histoire du championnat de France féminin est l'Olympique Lyonnais avec 15 titres devant le FCF Juvisy et le VGA Saint-Maur, sacrés six fois. L'Olympique Lyonnais est aussi le club qui a gagné le plus de titres à la suite : 14 de la saison 2006-2007 à la saison 2019-2020.

Rang Club Titre(s) 1 Olympique Lyonnais 15 2 VGA Saint-Maur & FCF Juvisy 6 4 Stade de Reims 5 5 Toulouse FC (ex-Toulouse OAC) & FC Lyon 4 7 AS Etroeungt 3 8 Montpellier HSC 2 9 Saint-Brieuc SC, ASJ Soyaux & PSG 1

Le palmarès du championnat de France de football féminin saison par saison

1974-1975 : Stade de Reims 1975-1976 : Stade de Reims 1976-1977 : Stade de Reims 1977-1978 : AS Etroeungt 1978-1979 : AS Etroeungt 1979-1980 : Stade de Reims 1980-1981 : AS Etroeungt 1981-1982 : Stade de Reims 1982-1983 : VGA Saint-Maur 1983-1984 : ASJ Soyaux 1984-1985 : VGA Saint-Maur 1985-1986 : VGA Saint-Maur 1986-1987 : VGA Saint-Maur 1987-1988 : VGA Saint-Maur 1988-1989 : Saint-Brieuc SC 1989-1990 : VGA Saint-Maur 1990-1991 : FC Lyon 1991-1992 : FCF Juvisy 1992-1993 : FC Lyon 1993-1994 : FCF Juvisy 1994-1995 : FC Lyon 1995-1996 : FCF Juvisy 1996-1997 : FCF Juvisy 1997-1998 : FC Lyon 1998-1999 : Toulouse OAC 1999-2000 : Toulouse OAC 2000-2001 : Toulouse OAC 2001-2002 : Toulouse FC 2002-2003 : FCF Juvisy 2003-2004 : Montpellier HSC 2004-2005 : Montpellier HSC 2005-2006 : FCF Juvisy 2006-2007 : Olympique Lyonnais 2007-2008 : Olympique Lyonnais 2008-2009 : Olympique Lyonnais 2009-2010 : Olympique Lyonnais 2010-2011 : Olympique Lyonnais 2011-2012 : Olympique Lyonnais 2012-2013 : Olympique Lyonnais 2013-2014 : Olympique Lyonnais 2014-2015 : Olympique Lyonnais 2015-2016 : Olympique Lyonnais 2016-2017 : Olympique Lyonnais 2017-2018 : Olympique Lyonnais 2018-2019 : Olympique Lyonnais 2019-2020 : Olympique Lyonnais 2020-2021 : Paris Saint-Germain 2021-2022 : Olympique Lyonnais 2022-2023 : A venir

Quels sont les clubs qui ont remporté le championnat de France féminin et masculin ?

Quatre clubs ont réussi a gagné le championnat de France féminin et masculin : le Stade de Reims, Montpellier, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain.