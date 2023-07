A quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 ?

Horaire, grille de départ, diffusion à la télévision et en streaming : voici toutes les infos pratiques sur le Grand Prix d'Autriche 2023 de F1.

Max Verstappen en pole

Le Grand Prix d'Autriche est la neuvième manche de la saison et sur les terres de Red Bull, Max Verstappen a fait honneur à son écurie en s'adjugeant la pole position.

Le pilote néerlandais tentera de remporter sa septième victoire de la saison afin de se détacher encore un peu plus en tête du championnat du monde des pilotes.

La grille de départ du Grand Prix d'Autriche de Formule 1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren-Mercedes)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes)

7. Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes)

8. Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari)

9. Pierre Gasly (Alpine-Renault)

10. Alexander Albon (Williams-Mercedes)

11. George Russell (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine-Renault)

13. Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari)

15. Sergio Pérez (Red Bull)

16. Yuki Tsunosa (Alpha Tauri- Honda RBPT)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo-Ferrari)

18. Logan Sargeant (Williams-Mercedes)

19. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

20. Nick de Vries (Alpha Tauri-Honda RBPT)

Sur quelle chaîne de télévision voir le Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1 ?

En France, le Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1 sera diffusé sur Canal+. En Belgique, la course sera diffusée sur Tipik.

Canal+ proposera également plusieurs émissions avant et après la course comme « La grille », « Le podium » et « Formula One, le mag ».

Le programme TV du Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1

Dimanche 2 juillet 13h54 La Grille Canal+ Dimanche 2 juillet 15h00 La Course Canal+ Dimanche 2 juillet 16h41 Le Podium Canal+ Dimanche 2 juillet 16h53 Formule One, le mag Canal+

Comment suivre le Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1 en streaming ?

Pour suivre le Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1 en streaming il faudra vous rendre sur MyCanal (via le site internet ou l'application) ou sur la chaîne officielle de la Formule 1 qui s'intitule F1TV (via le site internet ou via l'application).

Ligue des Champions, Premier League, Ligue 1, Formule 1, MotoGP, WRC... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs : Abonnez-vous à Canal+ et MyCanal, sa plateforme de VOD (*)

Les infos pratiques à retenir sur le Grand Prix d'Autriche 2023 de Formule 1

Nom officiel Formula 1 Grosser Preis von Österreich 2023 Circuit Red Bull Ring Nombre de tours 71 Longueur du circuit 4,326 km Distance de course 307,146 km Nombre de virages 9 (2 à gauche, 7 à droite) Premier virage à... 310 m Longueur de la pitlane 242 m Plus longue ligne droite 950 m Risque de pluie Rare Probabilité de Safety Car 80% Victoire depuis la pole position 8/16