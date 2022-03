Quelle est la taille d'un terrain de football ? Les mesures réglementaires minimales et maximales

Le terrain est le rectangle de gazon naturel ou artificiel sur lequel se déroulent les matchs de football.

Goal vous présente en détail toutes les mesures officielles que les terrains doivent avoir, selon les règlements de la FIFA.

SURFACE DE JEU

Les matchs peuvent être joués sur des surfaces naturelles ou artificielles (de couleur verte), conformément au règlement de la compétition. Le règlement stipule que lorsque des terrains artificiels sont utilisés pour des matches de compétition entre des équipes d'associations membres affiliées à la FIFA ou pour des matches de compétitions internationales de clubs, la surface doit répondre aux exigences du Concept de qualité de la FIFA pour les pelouses de football ou de l'International Artificial Turf Standard, sauf si la FIFA accorde une dérogation spéciale.

MARQUAGE DU TERRAIN

Le terrain doit toujours être rectangulaire et marqué par des lignes, qui appartiennent aux zones qu'elles délimitent. Les deux lignes de marquage les plus longues sont appelées lignes de touche. Les deux plus courtes sont appelées lignes de but. Le terrain de jeu est divisé en deux moitiés par une ligne médiane reliant les points médians des deux lignes de touche. Le centre du terrain de jeu est marqué d'un point au milieu de la ligne médiane, autour duquel est tracé un cercle de 9,15 m de rayon.

DIMENSIONS

Selon la FIFA, la taille minimale d'un terrain est de 45m x 90m, tandis que le maximum est de 90m x 120m. Pour les matchs officiels ou internationaux des compétitions de la FIFA, un minimum de 64m x 100m et un maximum de 75m x 110m est établi.

TAILLE DE LA SURFACE ET DES ARCS

La surface est délimitée par deux lignes perpendiculaires à la ligne de but, à 5,5 m de l'intérieur de chaque montant de but. Ces lignes s'étendent sur 5,5 m dans le champ de jeu et sont reliées par une ligne parallèle à la ligne de but. Les poteaux de but et la barre transversale doivent être en bois, en métal ou en tout autre matériau approuvé, doivent être de forme carrée, rectangulaire, ronde ou elliptique et ne doivent pas constituer un danger pour les joueurs. La distance entre les poteaux de but est de 7,32 m et la distance entre le bord inférieur de la barre transversale et le sol est de 2,44 m.