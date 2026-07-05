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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Quelle est la situation de Neymar ? Ancelotti dévoile le onze brésilien face à la Norvège

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Neymar
C. Ancelotti
Brésil
Norvège
É.-U.
Italie

L’entraîneur italien a décidé d’aligner Martinelli comme titulaire en raison de la blessure de Paquetá.

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a dévoilé la composition de la Seleção pour affronter la Norvège ce dimanche soir au stade du New Jersey, aux États-Unis, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le technicien italien a titularisé Gabriel Martinelli en remplacement de Lucas Paquetá, blessé lors du dernier match contre le Japon.

Neymar, lui, reste sur le banc pour la cinquième rencontre consécutive, n’ayant toujours pas été titularisé depuis le début du tournoi.

L’attaque sera animée par un quatuor offensif composé de Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Raphinha et Matheus Cunha.

Voici le onze brésilien :

Coupe du monde
Brésil crest
Brésil
BRÉ
Norvège crest
Norvège
NOR

Gardien : Alisson.

Défense : Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos.

Milieu de terrain : Bruno Guimarães, Casemiro, Martinelli.

Attaque : Vinícius Júnior, Ryan, Cunha.

En face, le trio offensif norvégien, composé d’Erling Haaland, Alexander Sørloth et Antonio Nusa, était aligné comme suit :

Gardien : Nylund.

Défense : Rerson, Ayr, Hegim, Wolf.

Milieu de terrain : Sander Berg, Patrick Berg, Odegaard.

Attaque : Sorloth, Nusa, Haaland.

Rappelons que le vainqueur de ce duel affrontera en quart de finale le gagnant du match Angleterre-Mexique.

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