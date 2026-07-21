Le nouveau sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a dévoilé son plan concernant le capitaine Cristiano Ronaldo, affirmant qu'il resterait un symbole du pays et que son nom demeurerait à jamais gravé dans l'histoire.

Jesus a pris en charge la sélection portugaise, en remplacement de l'Espagnol Roberto Martinez, après la fin du parcours de l'équipe à la Coupe du monde 2026, éliminée par l'Espagne, championne, en huitièmes de finale, sur le score de 1-0.

Ronaldo (41 ans) a essuyé de nombreuses critiques tout au long de son parcours au Mondial, où il a inscrit 3 buts, certains estimant qu'il était devenu un fardeau pour la sélection portugaise.

Jesus a déclaré dans des propos accordés à la chaîne Canal 11 : « Ronaldo ne représentera aucun problème pour la sélection nationale ni pour moi personnellement. Quant à la polémique en cours, chacun a le droit d'avoir son opinion. »

Et d'ajouter, selon les propos rapportés par le réseau « Foot Mercato » : « Lorsque viendra le moment de prendre une décision, je m'entretiendrai individuellement avec Cristiano ainsi qu'avec tous les autres joueurs. »

Il a poursuivi : « Cristiano est un symbole du Portugal, son nom sera gravé dans l'histoire, et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui (à Al-Nassr en Arabie saoudite). Je ne juge pas un joueur en fonction de son âge, et cela vaut aussi pour Cristiano. »

Jesus, ancien entraîneur de Benfica, d'Al-Hilal et d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a souligné que la liste des joueurs convoqués pour le premier match de la Ligue des nations de l'UEFA face au pays de Galles, le 24 septembre, ne différerait pas beaucoup de l'effectif de la Coupe du monde 2026.

Il a expliqué : « Certains pourraient penser que le nouveau sélectionneur va arriver et opérer de nombreux changements parmi les joueurs. Mais cela n'arrivera pas. Je ne suis pas naïf. De plus, je n'ai pas suffisamment de temps pour convoquer beaucoup de joueurs qui n'ont pas été retenus pour cet effectif. Il n'y a pas un grand nombre de joueurs parmi lesquels choisir. »

Il a indiqué : « Au cours des quatre prochaines années, de nouveaux joueurs émergeront sans aucun doute. Et l'effectif (pour la Ligue des nations de l'UEFA) ne sera pas éloigné de celui de la Coupe du monde 2026. Deux ou trois nouveaux joueurs, quelque chose comme ça. »

Jesus a saisi l'occasion pour adresser un message fort à ses futurs joueurs, déclarant : « Si la sélection nationale ne livre pas une meilleure performance que celle qu'elle a produite à la Coupe du monde, je ne pourrai pas faire mieux. Mon staff technique et moi avons besoin de disputer davantage de matchs, sinon nous resterons ici à entretenir un rêve qui nous habite depuis des années. »

Il a conclu : « Nous avons d'excellents joueurs, mais nous n'avons pas réalisé beaucoup d'exploits. Nous avons remporté le Championnat d'Europe il y a dix ans, et nous avons remporté la Ligue des nations de l'UEFA à deux reprises. Ce n'est pas le titre le plus important, mais c'est le plus difficile, car on affronte toujours les meilleures sélections européennes. L'an dernier seulement, le Portugal, la France, l'Allemagne et l'Espagne ont atteint les finales. »