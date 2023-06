Quel est le palmarès de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans ?

Vainqueurs, finalistes, pays hôtes, meilleurs joueurs : retrouvez le palmarès de la Coupe du monde de football des moins de 20 ans.

Quel pays a remporté le plus de fois la Coupe du monde des moins de 20 ans ?

Avant l'édition 2023, c'est l'Argentine qui a remporté le plus de fois la Coupe du monde des moins de 20 ans avec 6 titres.

L'Argentine devance le Brésil (5 titres) et le Portugal (2 titres). Neuf autres pays ont remporté la Coupe du monde des moins de 20 as une fois : le Ghana, l'Espagne, l'Allemagne, l'Union soviétique et la Yougoslavie.

Le palmarès de la Coupe du monde des moins de 20 ans

Année Pays organisateur Vainqueur Finaliste Score 1977 Tunisie Union soviétique Mexique 2-2 a.p., 9 t.a.b. à 8 1979 Japon Argentine Union Soviétique 3-1 1981 Australie Allemagne de l'Ouest Qatar 4-0 1983 Mexique Brésil Argentine 1-0 1985 Union soviétique Brésil Espagne 1-0 a.p. 1987 Chili Yougoslavie Allemagne de l'Ouest 1-1 a.p., 5 t.a.b. à 4 1989 Arabie saoudite Portugal Nigeria 2-0 1991 Portugal Portugal Brésil 0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2 1993 Australie Brésil Ghana 2-1 1995 Qatar Argentine Brésil 2-0 1997 Malaisie Argentine Uruguay 2-1 1999 Nigeria Espagne Japon 4-0 2001 Argentine Argentine Ghana 3-0 2003 Emirats arabes unis Brésil Espagne 1-0 2005 Pays-Bas Argentine Nigeria 2-1 2007 Canada Argentine Tchéquie 2-1 2009 Egypte Ghana Brésil 0-0 a.p., 4 t.a.b. à 3 2011 Colombie Brésil Portugal 3-2 a.p. 2013 Turquie France Uruguay 0-0 a.p., 4 t.a.b. à 1 2015 Nouvelle-Zélande Serbie Brésil 2-1 a.p. 2017 Corée du Sud Angleterre Venezuela 1-0 2019 Pologne Ukraine Corée du Sud 3-1 2023 Argentine

Quels sont les joueurs lauréats du Ballon d'or Adidas de la Coupe du monde des moins de 20 ans ?

A chaque édition de la Coupe du monde des moins de 20 ans, la FIFA remet au meilleur de la compétition le « Ballon d'or Adidas ».