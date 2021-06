"Quel est le problème de Mourinho avec moi ?", Shaw répond à la nouvelle attaque du Portugais

Une nouvelle fois critiqué par Mourinho, Shaw ne comprend pas l'acharnement de son ancien entraîneur à Manchester United.

Luke Shaw a critiqué Jose Mourinho, affirmant que l'ancien patron de Manchester United était obsédé après avoir lancé une autre attaque contre le défenseur anglais.

Shaw a eu une relation difficile avec Mourinho pendant son mandat à Old Trafford, le Portugais faisant régulièrement des critiques à l'ancien joueur de Southampton.

Mourinho, qui a été limogé en tant que coach de Manchester United en décembre 2018, a choisi de renouveler son attaque contre Shaw dans son rôle de consultant lors de l'Euro 2020, mais le joueur de 25 ans a riposté.

En repensant à la victoire 1-0 de l'Angleterre contre la République tchèque la semaine dernière, Mourinho a décrit les coups de pied arrêtés de Shaw comme "dramatiquement mauvais".

Lorsqu'on lui a parlé de la dernière sortie de Mourinho, Shaw a déclaré.

"Je ne le comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il continue et veut me montrer du doigt."

"Je n'ai pas l'impression que les coups de pied arrêtés étaient aussi mauvais qu'il le dit. J'en ai peut-être loupé un en seconde mi-temps, un corner, qui n'a pas dépassé le premier joueur. Mais c'était un sur trois. Les deux ou trois autres, je ne pense pas qu’il étaient aussi 'dramatiquement mauvais' qu'il le dit."

"Écoutez, il doit faire son travail. J'ai l'habitude qu'il dise des choses négatives sur moi, alors je passe à côté."

"Sa voix est évidemment très forte. Il aime beaucoup parler de moi, comme tout le monde l'a vu récemment. Mais sa voix est la sienne. Il peut dire ce qu'il veut, je vais me concentrer sur moi-même. Je prends des coups de pied arrêtés à United, donc ce n'était pas comme si c'était quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt."

Shaw a également parlé de son temps de travail sous Mourinho à Old Trafford, admettant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de se frayer un chemin dans les bonnes grâces de son manager, mais en vain.

"Il aime certains joueurs, il n'aime pas d'autres", a ajouté le joueur de 25 ans, qui devrait conserver sa place dans l'équipe d'Angleterre pour les huitièmes de finale de mardi contre l'Allemagne.

"Je suis tombé dans la catégorie où il ne m'aimait pas. J'ai essayé aussi fort que j'ai pu pour inverser la tendance mais ça n'a jamais marché, peu importe ce que j'ai fait."

"Je pense qu'il est un manager brillant mais, vous savez, le passé est le passé. Il est temps de passer à autre chose. J'essaie d'avancer mais il ne peut évidemment pas. Il parle continuellement de moi, ce que je trouve assez étrange. Même certains des gars [ici] ont dit 'quel est son problème ?' et 'pourquoi continue-t-il à parler ?'"

"J'espère qu'il pourra trouver la paix avec ça et arrêter de s'inquiéter pour moi. Clairement, je suis beaucoup dans sa tête et il pense beaucoup à moi. Je pense qu'aucun d'entre vous ne réalise les deux ou trois ans que j'ai passés avec lui et à quel point était [la critique] alors. Ce qu'il dit maintenant n'est rien comparé à avant."

"Je trouve qu'il est facile de l'ignorer maintenant et même d'en rire. Mais il vaut mieux l'ignorer. Je savais que si le temps passait, je serais capable de lui survivre et je l'ai fait. Je peux maintenant me concentrer uniquement sur mon amélioration."