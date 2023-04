Quel est le problème de Guardiola avec Haaland?

Contre Leicester, Pep Guardiola a à nouveau fait sortir Erling Haaland alors qu'il pouvait battre un record. Quel est son problème avec le Norvégien?

Ce samedi, Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Leicester (3-1) grâce, notamment, à un doublé d'Erling Haaland (13e et 25e) qui a permis aux Cityzen de mener tranquillement 3-0 à la pause. Avec ces deux nouvelles roses, le Norvégien s'est offert un nouveau record en égalisant le plus grand nombre de buts marqués dans la Premier League à 20 équipes qu'il co-détient désormais avec Mohamed Salah (32). Mais Pep Guardiola a empêché son attaquant de battre ce record, pour la seconde fois en quelques matchs.

Un problème pour certains, de la prudence pour Pep

Lorsque les deux équipes rentrent au vestiaire, tout le monde s'attend à ce que l'attaquant norvégien remonte sur le terrain déterminé à dépasser directement ce total et s'offrir, seul, le record du championnat. Quelle ne fut pas la surprise, à la reprise, de voir Julian Alvarez s'installer à la pointe de l'attaque cityzen. Pour la seconde fois en quelques semaines après son quintuplé contre Leipzig en Ligue des Champions, Pep Guardiola prive donc Erling Haaland de la possibilité de battre un record en le remplaçant prématurément. Quel est le problème du Catalan avec son attaquant norvégien?

Interrogé sur ce nouveau remplacement étonnant, Pep Guardiola s'est justifié : « Nous avons fait des remplacements pour laisser les joueurs se reposer mais nous avons perdu un peu de contrôle, même si c'était une victoire méritée en général. Nous commençons le match pour le gagner et il n'est jamais terminé mais à 3-0 et avec notre domination, nous devons penser aux blessures avant le match contre le Bayern. » Une explication qui ne convainc pas vraiment puisque l'entraîneur a conservé son maître à jouer Kevin De Bruyne jusqu'à l'heure de jeu et n'a jamais remplacé son joyau Bernardo Silva.