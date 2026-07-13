Quel est le lien avec 2030 ? Infantino adresse un message fort au Maroc

Gianni Infantino, président de la FIFA, a adressé un message à la sélection marocaine après son brillant parcours lors de la Coupe du monde 2026.

Le parcours des Lions de l’Atlas s’est arrêté en quarts de finale, suite à une défaite 2-0 face à l’équipe de France.

Sur son compte Instagram, il a adressé un message à la sélection marocaine : « Votre parcours a été ponctué de moments exceptionnels, et vous avez apporté beaucoup de joie à votre pays, passionné de football. »

Il a ajouté : « Les dix buts que vous avez marqués lors de ce tournoi, votre meilleur total en une seule édition de la Coupe du monde, vous ont permis de devenir la première équipe africaine à se qualifier à deux reprises pour les quarts de finale de la Coupe du monde. »

Le président de la FIFA a conclu : « Comme toujours, c’est un plaisir de vous accueillir, et nous avons hâte de vous revoir et de profiter de votre hospitalité et de votre chaleur en 2030. »

Le Maroc coorganisera la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal.

Lors de la Coupe du monde 2026, les Marocains avaient terminé deuxième du groupe 3 avec 7 points, après un nul face au Brésil et des victoires contre l’Écosse et Haïti.

En seizièmes de finale, les Lions de l’Atlas ont éliminé les Pays-Bas aux tirs au but, puis battu le Canada 3-0 en huitièmes avant de céder face à la France en quarts.