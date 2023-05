Quel avenir pour Ramos ? La presse espagnole en dit plus !

Le quotidien Marca s'attarde ce jeudi sur la situation de Sergio Ramos, dont le contrat au Paris Saint-Germain expire le 31 juin.

Du haut de ses 37 ans, Sergio Ramos peut-il prolonger son aventure en France ? Cette question alimente les débats depuis quelques semaines, dans les coulisses du Paris Saint-Germain comme dans l'environnement extérieur du club. Apprécié pour son professionnalisme, sa mentalité de gagneur et son leadership, le champion du monde 2010 a une attitude qui fait l'unanimité. Sur le rectangle vert, en revanche, son bilan est plus contrasté.

Ramos prêt à rempiler ?

Après une première saison quasiment blanche à cause de multiples pépins physiques, Sergio Ramos a eu le mérite d'engranger les minutes pour sa deuxième année dans la capitale. L'Espagnol a retrouvé un rôle important sur le terrain, mais son niveau reste inégal. Et la perspective d'avoir une concurrence plus intense la saison prochaine ne fait aucun doute.

Dans ce contexte, la direction du Paris Saint-Germain souhaiterait proposer un nouveau contrat au défenseur central, mais avec des émoluments revus à la baisse. Selon les informations du quotidien Marca, Ramos aurait ainsi reçu un offre de prolongation avec un salaire divisé par deux, alors qu'il touche actuellement 6 millions d'euros nets annuels. Par ailleurs, le média madrilène précise que cette proposition concernerait un contrat d'un an.