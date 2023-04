Quel avenir pour João Félix?

Prêté par l'Atletico Madrid à Chelsea où il retrouve doucement ses marques et le goût du jeu offensif, João Félix ne sait pas quel sera son avenir.

Malgré la situation compliquée de son joueur, l'Atletico Madrid ne compte pas brader João Félix qui retrouve le sourire et le football offensif du côté de Chelsea. Cet été, les Colchoneros ne demanderont pas moins de 100M pour tout club souhaitant s'offrir les services de l'international portugais, pourtant plus vraiment en odeur de sainteté au Wanda Metropolitano.

Un prêt pas suffisamment convaincant

Si João Félix a profité de son prêt à Chelsea pour retrouver le plaisir du jeu offensif et s'épanouir à nouveau sur un terrain, l'international portugais a confirmé les réserves qui planent sur lui depuis plusieurs saisons maintenante. Certes, le meneur de jeu dispose d'une technique largement au-dessus de la moyenne et peut faire la différence à tout moment mais il lui manque encore cette capacité de terminer une action.

En dix rencontres, il a trouvé le chemin du but à deux reprises avec les Blues mais ce total devrait être plus important vu sa présence régulière dans la zone de finition. Le Portugais devra travailler sur ce point dès les prochains matchs car, comme le révèle le journal espagnol AS, Chelsea ne souhaiterait pas transformer son prêt en transfert définitif. D'autant plus que l'Atletico ne serait pas disposé à négocier le prix de son joueur. Ce sera 100M ou rien.

Un problème important pour Chelsea qui ne pourra pas reproduire son mercato XXXXXXL (plus de 600M dépensés sur la saison actuelle) chaque année si le club veut rester dans les clous du fair-play financier et ne pas se retrouver sanctionné financièrement et sportivement en plus d'être interdit de transferts. Sans départ dans l'effectif des Blues, Stamford Bridge ne devrait pas connaître beaucoup de nouveaux visages en septembre prochain. Un retour à l'Atletico semble donc plus que probable pour João Félix qui y retrouverait un coach et un club avec qui il ne partage plus la même vision du football.