Quel avenir pour Di Maria après la sanction contre la Juventus ?

L'information a fait l'effet d'une bombe de l'autre côté des Pyrénées : le Tribunale de la Fédération Italienne de Football a infligé une pénalité de 15 points à la Juventus suite à des transferts de joueurs réalisés dans l'ère récente du club italien. Une sanction immédiate qui a propulsé la Juve dans le ventre mou du classement. De quoi inciter certains joueurs à quitter le navire dès cet hiver ?





Di Maria, ses mots forts sur la Juventus





En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l'été dernier et non conservé par le club de la capitale, Angel Di Maria avait fait le choix de s'engager avec la Juventus. Le gaucher vit une saison contrastée avec son club, mais elle a été illuminée par son sacre mondial avec l'Argentine. Et Di Maria semble déterminé à rester dans le Piémont malgré cette terrible sanction.





«Je suis arrivé au pire moment pour la Juve, mais je suis heureux ici, a-t-il expliqué dans des propos accordés à DAZN. C’est dur de se retrouver avec 22 points d’un seul coup (après le retrait de quinze points), mais on doit continuer avec la même mentalité. Rien n’est impossible, on doit continuer à travailler pour viser la quatrième place. Ce qui compte, c’est que ma famille soit heureuse et elle est heureuse ici. Le club est un des plus grands d’Italie et d’Europe», a conclu le gaucher, dont le bail expire en juin.