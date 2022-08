Quel avenir pour Aubameyang au Barça ?

La direction de Chelsea étudierait la possibilité de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang en Premier League.

En quête d’un renfort offensif, Chelsea envisage de s'offrir l'attaquant du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang.

L'expert italien des transferts Fabrizio Romano affirme que dans les bureaux de Barcelone, on attend depuis quelques jours que l'attaquant Aubameyang arrive avec une offre extérieure. Et ce club pourrait être Chelsea. Les Londoniens veulent un attaquant axial et s'intéressent aussi à Memphis Depay.

Le Barça ne veut plus d’Aubameyang

Aubameyang sait qu'avec l'arrivée de Robert Lewandowski au Camp Nou, il ne sera pas titulaire cette saison. Et Chelsea a besoin d'un remplaçant pour Romelu Lukaku, lequel est prêté à l’Inter jusqu’à la fin de la saison.

L’ancien Gunner pourrait donc partir et aider le FC Barcelone en faisant cela pour dégager un peu plus d'argent de la masse salariale. Quand il a signé, le Gabonais a obtenu un salaire assez bas, mais celui-ci a augmenté automatiquement à l’issue de ses six premiers mois au club.