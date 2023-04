Que s'est-il passé entre Anthony Lopes et les supporters après OL – OM?

À l'issue de la défaite de l'OL dans l'Olympico, un accrochage a éclaté entre Anthony Lopes et les supporters lyonnais. Que s'est-il passé?

Ce dimanche soir, l'Olympico clôturait la 32ème journée de Ligue 1 dans une ambiance de grand match particulièrement plaisante. Après avoir ouvert la marque juste avant la mi-temps via Cengiz Ünder, l'OM a pris le dessus sur des Lyonnais bien organisés mais trop timides offensivement. Mais après l'égalisation d'Alexandre Lacazette, le Groupama Stadium a poussé son équipe vers la victoire à coups de chants et de drapeaux déployés dans les tribunes. Manifestement frustrés par la défaite concédée dans la toute dernière minute, certains supporters lyonnais s'en seraient pris à Anthony Lopes juste après le coup de sifflet final. Que s'est-il passé?

Altercation entre Anthony Lopes et supporters lyonnais

Surpris à la toute dernière seconde par un but contre son camp de Malo Gusto, Anthony Lopes a longtemps cru être le héros de la soirée à Gerland tant ses interventions nombreuses et décisives ont retardé l'échéance. Certes, l'OL a dominé le dernier quart d'heure mais il peut surtout remercier son gardien portugais de l'avoir laissé en vie tout au long de la rencontre. Pourtant, à peine le coup de sifflet final entonné, certains supporters lyonnais s'en sont pris à leur gardien.

Dans le tumulte de la fin de rencontre, entre les images de joie des Marseillais montés sur le terrain pour célébrer leur victoire tardive, Anthony Lopes a été aperçu revenant du virage des Ultras lyonnais, maillot enlevé et très énervé. Il aurait été escorté hors du terrain par la sécurité du stade. Une altercation aurait éclaté entre le portier de l'OL et ses supporters. Présent au micro d'Amazon Prime, Thierry Henry s'est étonné : « Ils n'ont pas dû voir son match pour réagir de la sorte. » Aucune information officielle n'a encore été rendue publique concernant cet incident et seules quelques images ont pu être captées par les caméras.