Que devient Roque Santa Cruz ?

Si le Père Noël (Santa, en version anglaise) est présent dans l'esprit de nombreux fans de football, jeunes et moins jeunes, au Paraguay, son nom est synonyme de buts, plutôt que de cadeaux.

Roque Santa Cruz a connu une carrière de près de 25 ans au plus haut niveau, et même à 40 ans, il n'a pas l'intention de s'arrêter.

"J'ai dit que ce serait ma dernière danse, mais au club", a déclaré Santa Cruz après avoir annoncé qu'il quittait le club paraguayen d'Olimpia la semaine dernière. "Je vais continuer à jouer, mais pas maintenant à Olimpia".

Santa Cruz est une belle illustration de la façon dont un joueur peut continuer à avoir une longue et prospère carrière, même après qu'un gros transfert en Premier League ait échoué, et qu'il ait disparu de la perception du grand public parmi les supporters européens.

Lors de son dernier match avec Olimpia, la finale de la coupe du Paraguay, le gardien de but adverse, Jean Fernandes de Cerro Porteno, est expulsé avant même qu'un ballon ne soit botté pour un geste envers les supporters, mais cela représente tout de même un autre moment marquant pour Santa Cruz.

Grâce à cet incident bizarre, Olimpia s'est imposé 3-1 et Santa Cruz est reparti avec un trophée alors qu'il entrait dans la cinquième décennie de sa vie.

La place de Santa Cruz dans le football paraguayen est indéniable. Il est le meilleur buteur de son pays avec plus d'une centaine de sélections à son actif et, de l'avis de nombreux Sud-Américains, il est le plus grand footballeur de tous les temps.

En club, c'est une histoire plus compliquée, faite de blessures et de mauvais transferts, entrecoupée de moments de réelle qualité et de prouesses.

Santa Cruz a commencé sa carrière à l'Olimpia et a été immédiatement annoncé comme une star. Il est promu dans l'équipe première à 15 ans, fait ses débuts en équipe première à 16 ans, et fait ses débuts en équipe première du Paraguay à 17 ans, marquant trois buts en autant de matches lors de la Copa America 1999.

Cela a attiré l'attention du Bayern Munich, qui a payé un montant record pour un joueur d'un club paraguayen - 5 millions d'euros - pour le faire venir en Europe.

Un transfert énorme pour un jeune homme, mais comme Santa Cruz le raconte, il était très habitué aux circonstances inhabituelles au niveau du club grâce à ses relations avec le président d'Olimpia, Osvaldo Dominguez Dibb.

"Je me souviens qu'une fois nous avons perdu un important derby régional. Le président est entré dans la chambre où nous passions tous la nuit avant les matchs et a déchargé son arme dans le plafond", a-t-il confié à Sport Bild en 2011.

"Ce n'était pas tout cependant. Quand un joueur avait fait une mauvaise performance, il se promenait jusqu'à leur voiture et urinait à l'intérieur alors qu'ils étaient juste à côté de lui !

"Le président voulait toujours qu'on vienne le voir pour récupérer nos salaires mensuels. Si vous n'aviez pas bien joué ce mois-là, il se levait et demandait : "Qu'est-ce que vous voulez ?" tout en tapant avec une mitraillette sur son bureau.

"Cela incitait toujours les joueurs à attendre leur argent jusqu'à ce qu'ils aient à nouveau réalisé de meilleures performances."

Santa Cruz était également beaucoup plus adapté à la rudesse du football européen que la plupart des adolescents sud-américains qui font le périlleux voyage de l'autre côté de l'océan. Il n'est pas un ailier fluet qui se laisse malmener par des défenseurs brutaux.

Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, Santa Cruz peut se débrouiller en tant qu'attaquant, mais il ne se contente pas d'être physique. À l'aise avec ses deux pieds et les utilisant pour dribbler, il possédait également un bon sens du maintien et du positionnement, ainsi qu'une vitesse surprenante pour un joueur de grande taille.

En huit saisons au Bayern, il n'a jamais atteint les dix buts. Son meilleur rendement a été enregistré lors de sa première saison, où il a marqué neuf buts en 48 matches. Tous les attaquants ne peuvent pas être Robert Lewandowski, mais pour une équipe aussi dominante sur le plan national que le Bayern, ce rendement est plutôt décevant.

Son passage à Munich a également marqué le début d'une série de blessures qui ont perturbé sa carrière : une rupture des ligaments croisés lui a fait manquer la majeure partie de la campagne 2005-06, ce qui l'a fait passer derrière Miroslav Klose et Luca Toni dans la hiérarchie.

Néanmoins, Santa Cruz a acquis une belle collection de trophées en Allemagne - la Ligue des champions en 2001, et cinq titres de Bundesliga - ce qui fait qu'il a semblé être un sacré morceau quand le club de Premier League Blackburn Rovers l'a signé à l'été 2007 pour seulement 3,5 millions de livres sterling.

Sa première année à Blackburn a été sa meilleure en Europe, avec 23 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues, terminant quatrième au classement des buteurs de Premier League et propulsant les Rovers à la septième place.

Sa deuxième campagne a été moins brillante car les blessures ont commencé à s'accumuler - en deux ans à Blackburn, il a été mis sur la touche à plusieurs reprises pour une blessure à l'aine, une entorse de la cheville, un problème au tendon d'Achille, une blessure au tibia, une entorse du mollet, ainsi que deux blessures au genou et un problème à l'ischio-jambier.

Malgré tout, Mark Hughes, son ancien entraîneur à Blackburn, a déboursé 18 millions de livres sterling pour faire venir Santa Cruz à Manchester City à l'été 2009, dans le cadre du premier été de fortes dépenses du club après le rachat par Abu Dhabi, qui a également vu Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Joleon Lescott, Gareth Barry et Kolo Toure arriver à l'Etihad Stadium.

Alors que certains de ces recrutements spectaculaires ont bien fonctionné pour City, Santa Cruz est tombé dans la catégorie des cauchemars coûteux qui sont maintenant utilisés pour effrayer les supporters surexcités de Newcastle.

En théorie, c'était l'une des acquisitions les mieux pensées de City cet été-là - un homme puissant pour compléter les talents de magicien de Robinho et Stephen Ireland. En pratique, c'est moins le cas.

Santa Cruz a signé à City alors qu'il se remettait d'une blessure au genou et a eu du mal à rester en forme tout au long de la saison 2009-2010, ne jouant 90 minutes que trois fois.

Au milieu de la saison, Hughes a été limogé et, à la fin de la saison, le nouveau manager Roberto Mancini a clairement indiqué que Santa Cruz ne faisait pas partie de ses plans.

Le Paraguayen a toutefois tenté de rester et de se battre pour sa place, déclarant à GOAL à l'époque : "Il s'agit de travailler dur pour avoir des opportunités d'impressionner. Chaque fois que j'entre sur le terrain, je veux marquer, car les buts sont le meilleur argument qui soit."

Mancini n'était pas convaincu, et Santa Cruz a été envoyé sur une série de prêts au cours des deux ans et demi suivants - de nouveau à Blackburn, puis en Espagne avec le Real Betis et Malaga, avant de rejoindre ce dernier pour un contrat permanent à l'été 2013.

Après un passage au Mexique avec Cruz Azul, il a fait le pèlerinage à l'Olimpia, où depuis 2016 il a aidé l'équipe à remporter deux titres de champion et la récente victoire en coupe.

Dans le football paraguayen, le statut de légende de Santa Cruz est assuré - il a joué un rôle important dans leur qualification pour quatre Coupes du monde successives entre 1998 et 2010, atteignant leur premier quart de finale lors de cette dernière, ainsi que la finale de la Copa America 2011. Qu'il prenne sa retraite maintenant ou qu'il poursuive sa carrière jusqu'à son 41e anniversaire, son héritage est assuré.

Dans le football de club européen, Santa Cruz est plutôt une note de bas de page, une curiosité, une figure du genre "souviens-toi de ce type". Pourtant, lorsqu'il s'agissait de buts et de trophées, ce Santa, lorsqu'il était en forme, était généralement à la hauteur.