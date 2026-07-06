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Quatre mots… Hakimi met la pression sur Mbappé avant le match de la revanche

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
A. Hakimi
Kylian Mbappé
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Maroc

La star marocaine Achraf Hakimi a réagi à une vidéo publiée par son compatriote, l’humoriste Mimo Lazrak, peu avant le match des Lions de l’Atlas face à la France en quarts de finale de la Coupe du monde.

Lazraq a profité de cette publication pour s’adresser directement à Hakimi, lui rappelant sa longue collaboration avec Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et la solide amitié qui les lie.

Dans une vidéo humoristique postée sur son compte Instagram, il a lancé : « Cette amitié entre Hakimi et Mbappé, ça ne me plaît pas. »

Il a ajouté : « Excuse-moi, mais s’il était un véritable ami, il t’aurait dit : “Mon frère Hakimi, lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, je t’ai battu, et maintenant c’est à ton tour de me battre. Pourquoi ? Parce que je dois t’aider et que tu dois m’aider, et que nous devons toujours être au sommet ensemble.” »

Il a précisé : « Je ne cherche pas à semer la zizanie entre vous ni à attiser la discorde, mais c’est quelque chose que j’ai envie de te dire depuis longtemps. Écoute, il y a peut-être du bon là-dedans, car les amitiés vont et viennent. L’un s’en va et cent autres arrivent, c’est tout à fait normal. Aujourd’hui, c’est ton ami, et demain, il pourrait te trahir. »

Coupe du monde
France crest
France
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Maroc
MAR

Il conclut son message à l’adresse du latéral droit : « Écoute, ne te laisse pas submerger par les émotions. Ne laisse pas les souvenirs communs te distraire. Tacle-le, élimine-le, puis, une fois la rencontre terminée, propose-lui un verre pour enterrer la hache de guerre. »

Le compte Instagram de Hakimi a réagi à la vidéo en précisant : « Ce n’est pas mon ami sur le terrain. »

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