Les quatre éléments qui bloquent le retour de Lionel Messi au FC Barcelone

Lionel Messi de retour au FC Barcelone ? Ce sera très compliqué et on vous explique pourquoi.

Le 31 mars, le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a affirmé lors d'une conférence de presse qu'il discutait avec l'entourage de Lionel Messi pour le faire revenir au club.

« Bien sûr, j'aimerais qu'il revienne. En raison de ce qu'il pourrait représenter au niveau sportif, social et économique. Les belles histoires de la vie doivent bien finir. Quand tu es amoureux et que tu te sépares de quelqu'un, tu veux toujours continuer à aimer. Même si tu perds le contact. Nous serons toujours amoureux de Leo et il sera toujours amoureux du Barça et de la ville de Barcelone. Je suis un de ceux qui pensent que le destin est sage », a déclaré Yuste.

Fair-play financier, masse salariale, rénovation du Camp Nou : le Barça a besoin d'argent

Si le contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain se termine cet été (le 30 juin 2023), le journaliste espagnol Juan José Dorado ne croit pas un seul instant à un retour de la Pulga dans son club formateur, comme il l'a confié à Europe 1 Sport.

« Est-ce que la porte est ouverte ? Ça paraît compliqué à cause du fair-play financier et de la masse salariale du Barça qui font qu'il est impossible que ce joueur, sauf s'il revient presque gratuitement, de revenir du côté de Barcelone parce qu'il y a la dette du club. Un club qui n'arrive pas à avoir le crédit d'1,5 milliard dont il a besoin, justement, pour pouvoir refaire son stade à neuf », a expliqué Dorado.

L'affaire Negreira, un inconvénient pour Messi

Juan José Dorado rappelle également que l'affaire Negreira est un frein au retour de Lionel Messi : « C'est un club qui est emmêlé dans cette histoire avec l'UEFA et qui pourrait, le cas échéant, le laisser en dehors de l'Europe. »

L'UEFA a en effet ouvert le 23 mars 2023 une enquête sur l'affaire Negreira, du nom de l'ancien vice-président de la commission des arbitres qui a reçu de nombreux versements de la part du FC Barcelone. Si des faits de corruption étaient avérés, le Barça pourrait être exclu de toutes compétitions européennes pendant au moins une saison.

« On n'imagine pas Messi venir du côté de Barcelone si le club est mis de côté dans les compétitions européennes. La déclaration du vice-président a beaucoup surpris en Espagne et aussi à Barcelone et on a tendance à penser que Messi est plus près du PSG ou de Miami qu'il ne l'est du Barça », a ajouté Dorado.