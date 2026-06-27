Hossam Hassan, le sélectionneur de l’équipe nationale égyptienne, a opéré plusieurs changements majeurs dans le onze des « Pharaons » en prévision de leur match contre l’Iran, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au Lumen Field de Seattle (États-Unis).

Le onze de départ présente quatre modifications majeures, la plus notable étant l’entrée de Mahmoud Saber, qui honore sa première sélection depuis son arrivée en équipe nationale. Il remplace Marwan Attia, laissé sur le banc pour préserver son éligibilité après avoir reçu un avertissement lors du match précédent.

Hossam Hassan a également aligné Mohamed Abdel-Moneim à la place de Yasser Ibrahim, tandis que Rami Rabia a fait son retour dans le onze de départ pour pallier l’absence de Hamdi Fathi, blessé, et Mahmoud Hassan « Trezeguet » a retrouvé sa place en attaque aux dépens d’Omar Marmoush.

Voici donc le onze égyptien aligné d’entrée :

Gardien : Mostafa Shobeir

Défense : Mohamed Hani, Mohamed Abdelmonem, Rami Rabia, Ahmed Fathy

Milieu : Muhannad Lashin, Mahmoud Saber, Imam Ashour

Attaque : Mohamed Salah, Trezeguet, Zizo