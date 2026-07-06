Quatre buts en dix confrontations… Ronaldo va-t-il enfin lever le « complexe espagnol » ?

Lorsqu’on évoque les grandes confrontations du football mondial, les matchs entre le Portugal et l’Espagne s’imposent comme l’un des affrontements les plus passionnants, mais pour Cristiano Ronaldo, ces rencontres revêtent un caractère tout à fait différent. Pour lui, ces duels ne sont pas de simples oppositions face au rival ibérique ; ils racontent un long parcours ponctué de moments de gloire et de déception, d’exploits historiques et d’éliminations douloureuses.

Bien que le capitaine des Lusitaniens soit le meilleur buteur de l’histoire du football international, la Roja reste l’une des sélections les plus coriaces de sa carrière : il a attendu quatorze ans avant d’inscrire son premier but contre elle, transformant la soirée de Sotchi en l’un des moments les plus forts de son parcours en Coupe du monde.

Aujourd’hui, Ronaldo retrouve « La Roja » pour un nouveau choc, celui des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 à Dallas, avec l’ambition de propulser le Portugal en quarts et d’enrichir encore l’un des récits les plus complexes de sa carrière.

Sotchi et Munich sont, à ce jour, les deux seules villes où il a réussi à marquer contre la Roja. En dix confrontations, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises, et toujours lors des mêmes deux rencontres.

La dernière confrontation remonte à la finale de la Ligue des Nations, où Ronaldo a guidé le Portugal vers le titre sous les ordres de Roberto Martínez. Le capitaine a ouvert le score avant de céder sa place sur blessure, et la Seleção a finalement triomphé aux tirs au but.

Le souvenir le plus fort pour les supporters reste l’ouverture du Mondial 2018 à Sotchi, conclue sur le score de 3-3 après le seul triplé de Ronaldo en phase finale de Coupe du monde.

Cédric Soares, l’ancien arrière droit portugais, a confié au journal Marca : « Cristiano a été incroyable. Il a marqué trois buts et a prouvé une fois de plus qu’il donne le meilleur de lui-même dans les grands matchs. Certaines performances sont difficiles à expliquer. On se demande simplement : comment est-ce possible ? Je me souviens encore de ce dernier coup franc, car j’étais derrière le but et je l’ai vu très clairement. C’était exceptionnel. »

Les débuts à l’Euro 2004

Mais l’histoire de Ronaldo face à l’Espagne a commencé bien des années auparavant. Lors de l’Euro 2004, la star portugaise a disputé le premier grand tournoi de sa carrière, et son premier match l’a opposé à l’équipe d’Espagne.

Bien qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets, le but de Nuno Gomes a offert aux siens une victoire 1-0, éliminant prématurément la Roja et propulsant les Lusitaniens jusqu’en finale, où ils chutèrent face à la Grèce dans l’un des plus grands coups de théâtre de l’histoire du tournoi.

Des années de déception

Il lui a ensuite fallu attendre six ans pour recroiser la Roja, inaugurant une série de confrontations douloureuses.

Lors de la Coupe du monde 2010, le Portugal est éliminé après une défaite 1-0 face à l’Espagne, qui poursuit son parcours jusqu’à son premier titre mondial.

Deux ans plus tard, les deux sélections se retrouvent en demi-finale de l’Euro 2012 : le temps réglementaire et les prolongations se concluent sur un score nul et vierge, avant que l’Espagne ne s’impose aux tirs au but, en route vers son deuxième titre européen consécutif.

Dans ces deux rendez-vous, Ronaldo est resté muet, incapable de percer la défense espagnole.

Buts de Cristiano Ronaldo contre l'Espagne

- Euro 2004 : Portugal 1-0 Espagne — n'a pas marqué.

- Coupe du monde 2010 : Espagne 1-0 Portugal — n'a pas marqué.

- Match amical 2010 : Portugal 4-0 Espagne — n'a pas marqué.

- Euro 2012 (demi-finale) : Portugal 0-0 Espagne (victoire de l’Espagne aux tirs au but) — n’a pas marqué.

- Coupe du monde 2018 : Portugal 3-3 Espagne — a inscrit un hat-trick.

- Match amical 2020 : Portugal 0-0 Espagne — N'a pas marqué.

- Match amical 2021 : Espagne 0-0 Portugal — N'a pas marqué.

- Ligue des Nations 2022 : Espagne 1-1 Portugal — N'a pas marqué.

- Ligue des Nations 2022 : Portugal 0-1 Espagne — N'a pas marqué.

- Finale de la Ligue des nations 2025 : Portugal 2-2 Espagne (victoire du Portugal aux tirs au but) — a marqué un but.

Quatorze ans d’attente

Au-delà du triplé de Sotchi et de l’unique but inscrit à Munich, les statistiques de Ronaldo face à l’Espagne témoignent des difficultés rencontrées par la star portugaise contre cette sélection.

Le meilleur buteur de l’histoire des sélections, qui court toujours après la barre des 1 000 buts officiels, a dû patienter quatorze ans – de la première confrontation en 2004 à la Coupe du monde 2018 – pour enfin percer le verrou espagnol lors de sa cinquième sortie face à « La Roja ».

Malgré tout, son triplé lors de la Coupe du monde en Russie demeure l’un des moments phares de sa carrière internationale, puisqu’il s’agit de l’un des dix triplés qu’il a inscrits sous le maillot du Portugal, et du seul de toute son histoire en Coupe du monde.

Avec quatre réalisations au total, la Roja se classe parmi les nations qu’il a le plus souvent fait trembler, derrière le Luxembourg (11 buts), la Hongrie (9 buts), la Lituanie (7 buts), la Suède (7 buts), l’Arménie (7 buts), l’Andorre (6 buts), la Lettonie (5 buts) et la Suisse (5 buts).

Une relation particulière avec l’Espagne

Cette rivalité revêt aussi une dimension personnelle pour Ronaldo. Avant l’un de ses derniers duels face à la Roja, le capitaine portugais avait confié : « J’ai une affection toute particulière pour l’Espagne. J’y possède des activités commerciales, une maison, des amis et une partie de ma famille est d’origine espagnole. »

Il a par ailleurs salué la force de la Roja, ajoutant : « L’Espagne est toujours favorite pour remporter n’importe quel tournoi. Sur le papier, c’est elle la favorite car elle est championne, mais chaque match a ses propres circonstances. J’aime jouer contre l’Espagne car ses rencontres sont toujours exceptionnelles… mais j’ai le sentiment que nous allons gagner. »

À l’approche de la nouvelle confrontation prévue lors de la Coupe du monde 2026, tous les regards seront tournés vers Cristiano Ronaldo, déterminé à ajouter une ligne à son palmarès et à conjurer le sort qui le poursuit depuis des années face à l’un de ses adversaires les plus redoutables. Un match qui pourrait marquer une nouvelle étape mémorable dans l’histoire du « Bicho » avec la sélection portugaise.