Quand Yamal faisait pleurer Cubarsi

Le nom de Lamine Yamal est sur toutes les lèvres du football espagnol après un été au cours duquel il a aidé la Roja à remporter l’Euro 2024.

Il n’a pas non plus raté un seul instant en début de saison, et compte déjà 7 buts en 5 matchs, ce qui s’avère être un cauchemar pour les défenses.

Personne ne sait peut-être à quel point il peut être difficile à gérer mieux que son coéquipier Pau Cubarsi, qui a fait ses classes à La Masia avec lui. Les deux sont des amis proches, partagent généralement la même chambre lors des matchs avec l’Espagne et partagent un lien fort. Pourtant, Lamine Yamal a même fait s’arracher les cheveux Cubarsi à un moment donné.

Bar Canaletes a raconté une anecdote de l’époque où ils étaient chez les moins de 15 ans (Cadete) à Barcelone, où Lamine Yamal lui a donné tellement de mal à l’entraînement à une occasion, que Cubarsi a fini en larmes après la séance. Son entraîneur a parlé à Cubarsi et lui a dit de ne pas s’inquiéter, car « Lamine Yamal sera un joueur dont tout le monde parlera » à l’avenir, et qu’il devrait être fier d’être dans la même équipe que le prodige.

Sans la première saison incroyable de Lamine Yamal en tant que joueur senior l’année dernière, Cubarsi aurait certainement été le centre de l’attention lors de sa propre saison décisive. Son arrivée dans l’équipe la saison dernière a permis à la défense de Barcelone de s’améliorer considérablement, et il a fourni une passe décisive exceptionnelle à Raphinha plus tôt cette saison dont son coéquipier barcelonais aurait été fier.