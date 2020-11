Quand Villas-Boas défend Thomas Tuchel ...

De passage en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas a soutenu son homologue parisien Thomas Tuchel.

De passage devant les médias ce vendredi, André Villas-Boas a volé au secours de son collègue Thomas Tuchel, en poste au , estimant que le traitement médiatique dont l'Allemand souffre actuellement est carrément intolérable.

Des propos pas si surprenants, quand on sait qu'André Villas-Boas et Thomas Tuchel sont un peu dans la même posture médiatiquement, eux qui sont très souvent critiqués par les médias au regard de la production récente de leurs équipes respectives.

À l'instar de l'ancien coach de Dortmund, le tacticien de l’ est actuellement très agacé après l'indigente campagne de ses hommes en Ligue des Champions, campagne que les médias n'ont pas manqué de lui rappeler ces derniers jours.

L'article continue ci-dessous

L'ancien boss de Porto sait donc très bien ce que c'est que d'affronter une salle de presse hostile, et c'est sans doute ce qui explique son élan de solidarité envers le coach parisien. « C’est vrai qu’on a une relation un peu tendue, mais Tuchel est un grand professionnel. Que Thomas Tuchel ne soit pas dans les cinq entraîneurs nominés pour le Trophée FIFA The Best est un scandale. La FIFA dort ! Elle ne comprend rien ! ».

En colère, André Villas-Boas n'avait pas fini sa croisade, lui qui a ciblé dans la foulée Marcelo Bielsa, qui n'aurait, selon lui, pas sa place dans la liste des 5 entraîneurs nommés au prix FIFA The Best, alors que Tuchel est absent. « Bielsa doit gagner un trophée prestige, sur sa carrière, pour le beau football proposé, tout le monde le reconnaît… Mais pas être dans les cinq meilleurs entraîneurs du monde en 2020 ! C’est un scandale, il a gagné le Championship… Tuchel a gagné quatre trophées et a été en finale de la . » Son devancier argentin avait pourtant été très apprécié lors de son passage sur la Canebière.

Pour finir, AVB s'est montré particulièrement agacé par un consultant en particulier. « Tout le monde veut donner son avis sur l’OM, sur Paris. L’ancien joueur que L’Équipe a trouvé, pour tuer le Paris-SG… Madar, c’est abusé, trouvez-en un autre, avec plus de sensibilité, merde ! C’est un scandale ».