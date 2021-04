Quand Tuchel joue un sale tour au PSG...

NEIL HALL/POOL/AFP via Getty Images

En tant que vrai professionnel, Thomas Tuchel ne fait aucun cadeau au PSG.

Alors que le PSG, parmi plusieurs autres clubs eurpopéens fortunés, convoite Sergio Aguero, le Chelsea de Thomas Tuchel barre la route à l'Argentin.

Selon le Daily Mail, ce dernier serait même déterminé à poursuivre sa carrière en Premier League et Chelsea est en première position pour décrocher le transfert gratuit le plus chaud de cet été.

Le plus grand buteur de l’histoire de Manchester City quittera le stade Etihad à la fin de la saison, mettant ainsi fin à une décennie exceptionnelle.

Les dirigeants de Manchester City ont annoncé lundi qu’ils immortaliseraient le passage d’Aguero au club en lui construisant une statue. Le meilleur buteur de Manchester City quittera l'Etihad à la fin de la campagne 20-21.

Mais quitter City ne signifie pas nécessairement quitter le football anglais. Aguero aura des offres du monde entier, y compris de Barcelone et du Real Madrid, mais sa préférence serait de rester en Premier League car le joueur de 32 ans estime qu'il a encore beaucoup à donner au footballd e Sa Majesté.

Chelsea voulait signer Aguero en 2011 quand il a joué pour l'Atletico Madrid et il reste l'un des rares clubs à pouvoir payer le salaire de plus de 13 millions de livres sterling que le joueur recevait à City mais d'autres clubs anglais qui disposent des ressources financières nécessaires - Manchester United et Liverpool. - ne sont pas à la table des négociations, toujours selon la même source.

Aguero ne ruinerait jamais la relation qu’il entretient avec les fans de City en signant à United, et l’objectif principal de Liverpool est de signer un nouveau défenseur central cet été avec Ibrahima Konate et Ben White de Brighton du RB Leipzig.

Reste le PSG, le Barça et Chelsea, et Thomas Tuchel n'aura aucun scrupule.