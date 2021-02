Quand Ronaldinho s'endormait dans un parking avant un match

Sacré Ronaldinho ! Une anecdote refait surface qui concerne l'ancien parisien et barcelonais refait surface.

Une histoire comique sur Ronaldinho a émergé concernant le moment où il a joué dans un tournoi de futsal en Inde en 2017.

L'ancienne star de Barcelone a participé à un match pendant le tournoi, mais c'est son comportement avant le match qui est resté dans les mémoires.

"Nous sommes allés en Inde pour faire ce tournoi Premier Futsal - c'était absolument dingue", a déclaré le commentateur Sam Matterface à Talksport.

"Oh ma parole ... eh bien il n'a joué qu'un seul match. Ils lui ont payé une somme énorme pour venir jouer un certain nombre de minutes au cours des matchs de groupe. Cafu l'a alors repris - pas un mauvais remplaçant! Il est venu et a joué pendant un match, a marqué cinq buts - est devenu viral, littéralement viral - puis est re parti ... c'était tout. Il avait fini."

«Je pense qu'il est resté pour l'une des soirées de fête - en fait je suis presque sûr qu'il est resté pour l'une des soirées de fête."

"Mais pour l'amener à jouer le fameux match, tout le monde paniquait, car il était introuvable. Ce n'était pas l'événement le mieux organisé en fait..."

«Alors, où était Ronaldinho? Tout le monde était dans le vestiaire pour demander où il était. Eh bien, il était dans une voiture dans un parking en train de faire une sieste".

Après sa sieste, Ronaldo est entré sur le terrain et a marqué un quintuplé pour calmer tout le monde.

«Quelqu'un a frappé à la fenêtre en lui demandant, 'pouvez-vous entrer?'"Il était littéralement habillé avec son kit, est sorti de la voiture, est entré dans le stade, a marqué cinq buts, et est reparti - c'était tout. C'était incroyable. Il était d'une classe absolument différente. C'était un tournoi merveilleux."

Ronaldinho a perdu sa mère

Pour rappel, la mère de Ronaldinho, hospitalisée depuis deux mois, est décédée samedi des suites de complications liées à une infection par le Covid-19.

Miguelina de Assis, 71 ans, était hospitalisée depuis le 21 décembre dans un hôpital de Porto Alegre. Son fils avait lui même annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait été admise en soins intensifs.