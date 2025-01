Quand Rodrygo se prend pour une star du catch

Rodrygo a fait appel à une star de la WWE dans sa routine de célébration : John Cena.

Après 8 buts et 3 passes décisives lors de ses 10 dernières apparitions, Rodrygo a utilisé la célébration de marque de Cena « You can’t see me », agitant une main devant son visage. Après avoir marqué un doublé contre le RB Salzbourg en Ligue des champions, Rodrygo a été interrogé sur son nouveau clin d’œil à la star américaine.

« C’est une de mes idoles depuis que je suis enfant, je l’ai toujours aimé. Et je ne sais pas, j’ai dû créer une célébration, beaucoup de gens me l’ont dit, alors j’ai opté pour celle de John Cena, parce que je l’aime », a-t-il déclaré à Relevo.

Rodrygo a souvent été cité comme une victime potentielle de l’arrivée de Kylian Mbappé, et a posté une histoire sur Whatsapp en août dernier pour défendre sa présence dans l’équipe, bien qu’il ait affirmé avoir été piraté. L’incident s’est produit après qu’une une de journal ait salué le « BMV » : Bellingham, Vinicius et Mbappé, Rodrygo étant remarquable par son omission.

« Je n’ai rien à dire sur mon jeu aujourd’hui. J’ai la confiance de mes coéquipiers et j’aime vraiment jouer avec eux. Les controverses sur le fait d’apparaître ou non sur la photo avec Mbappé, Bellingham et Vinicius ne dépendent que de vous. Je fais mon travail comme je l’ai toujours fait. »

Bien que Carlo Ancelotti ait déclaré que Rodrygo « mérite d’être » un titulaire incontesté après la victoire à Salzbourg, des points d’interrogation subsistent quant à savoir si l’Italien peut se permettre de faire jouer ses quatre stars offensives dans les grands matchs. Plus récemment, contre Barcelone, cela s’est retourné contre lui, avec plusieurs rapports affirmant qu’Ancelotti changerait d’approche.