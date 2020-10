Quand Rodrygo se paie Modric...

Rodrygo s'est moqué de Luka Modric, auteur d'une petite bourde lors du Clasico.

Le milieu du Luka Modric s'est attiré les railleries de Rodrygo Samedi en envoyant son ballon directement en touche alors que le Real madrid défiait le à l'occasion du Clasico.

Le Ballon d'Or 2018 avait cru voir Rodrygo le long de la touche. Sauf que l’attaquant n’était pas encore entré en jeu et s'est permis une petite moquerie, à l'égar de son aîné.

"Du calme, je suis encore en dehors du terrain papa", s’est moqué le jeune Merengue apparu une dizaine de minutes avant le but du 3-1 signé... Modric.

Rodrygo a récemment révélé pour AS l'origine du surnom qu'il a attribué au Croate. "Quand je lui ai dit [à Luka Modric] que mon père était jeune et qu'il avait 35 ans comme lui, il ne m'a pas cru. Il m'a dit: "Tu dois me respecter, je suis assez vieux pour être ton père" et comme il m'appelle fils, je l'appelle papi."