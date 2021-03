Quand Rakitic chambre Messi sur son palmarès

Ivan Rakitic révèle comment il a chambré son ex-coéquipier au Barça Leo Messi.

Séville a peut-être été éliminé par Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey, mais Ivan Rakitic n'a aucune rancune, en fait, il a révélé une occasion où il a plaisanté avec Lionel Messi à propos du trophée qu'il ne gagnera jamais.

Tout au long de sa carrière, Messi a remporté de nombreux honneurs individuels et par équipe, dont 10 titres de LaLiga Santander, quatre ligues des champions et six trophées du Ballon d'Or.

"Je parlais à Messi et je lui ai dit:"Tu as tout gagné, tu as marqué tous ces buts ", mais je lui ai dit que j'ai gagné un trophée qu'il n'aura jamais", a déclaré Rakitic à LaLiga TV.

"Tu ne gagneras jamais la Ligue Europa!" En repensant à son temps à Barcelone, Rakitic a fait l'éloge de ses coéquipiers, qui l'ont aidé à 13 trophées, dont quatre titres de LaLiga Santander, quatre Copa del Reys et une Ligue des champions.

"Ces gars-là n'ont eu aucun cadeau," continua Rakitic. "Ils ont mérité leur succès. Ce n'est pas par hasard que ces gars-là ont tout gagné."

"Chaque joueur avait un rôle à jouer. Chacun d'eux a fait les choses à sa manière, mais c'est toujours pour gagner. Nous nous sommes dit à Berlin avant la finale de la Ligue des champions: "Avec tout le monde ensemble, personne ne nous battra ". '

Lionel Messi a fait l'objet de nombreuses critiques cette saison, que ce soit à cause de son désir de quitter Barcelone ou du lent démarrage de sa saison.

Sans oublier la baisse de sa forme au début de la campagne, beaucoup commençaient à se demander si l'Argentin disparaissait du plus haut niveau et entamait un long et douloureux déclin.

Cependant, ses chiffres depuis le début de l'année vont à l'encontre de ces hypothèses. Samedi, il a marqué pour le septième match consécutif toutes compétitions confondues - avec neuf buts inscrits lors de cette prolifique série.

Cette frappe gagnante contre Séville était son 24e but de la saison toutes compétitions confondues. En Liga Santander, il mène le classement des meilleurs buteurs avec trois buts d'avance avec un total de 19 réalisations.

