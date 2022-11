Quand et où se jouera la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Date, horaire, ville, stade, diffusion TV et streaming : voici toutes les infos pratiques sur la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le Qatar accueille à partir du 20 novembre la 22e édition de la Coupe du monde de football. 32 équipes sont en lice pour conquérir le titre mondial.

Quelle est la date de la finale de la Coupe du monde 2022 ?

La finale de la Coupe du monde 2022 aura lieu le dimanche 18 décembre. Cette date n'a pas été choisie au hasard puisque ce jour-là, ce sera la fête nationale qatarienne (l‘équivalent de notre 14 juillet en France).

Dans quelle ville aura lieu la finale de la Coupe du monde 2022 ?

La finale de la Coupe du monde 2022 à Lusail. C'est la deuxième plus grande ville du Qatar et elle est située à environ 15 kilomètres au nord du centre-ville de Doha, la capitale.

Dans quel stade aura lieu la finale de la Coupe du monde 2022 ?

La finale de la Coupe du monde 2022 se jouera au Lusail Iconic Stadium.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce stade dans notre article détaillé : « Accès, transports, matches : toutes les infos pratiques sur le stade de Lusail qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar ».

A quelle heure sera donné le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde 2022 ?

Le coup d'envoi de la finale de la Coupe du monde 2022 sera donné à 16h00 heure française. Il sera alors 18h00 au Qatar.

Sur quelle chaîne de télévision sera retransmise la finale de la Coupe du monde 2022 ?

En France, la finale de la Coupe du monde 2022 sera retransmise par deux chaînes de télévision.

La première, en clair, est TF1 et les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. La deuxième, payante, est beIN SPORT.

Vous pouvez retrouver notre programme TV détaillé de tous les matches de la compétition dans cet article : « Coupe du Monde 2022 : TF1 ou beIN Sports, sur quelle chaîne TV voir les matches ? ».

Comment voir la finale de la Coupe du monde 2022 en streaming ?

En France, il sera possible de voir la finale de la Coupe du monde 2022 en streaming via plusieurs applications : MyTF1, beIN CONNECT et MyCanal (qui diffuse les chaînes du groupe TF1).