Quand Meunier se moque des blessures d'Hazard...

Après avoir causé la blessure d'Eden Hazard qui a envoyé le Madrilène dans une spirale négative, Thomas Meunier plaisante sur le sujet.

Thomas Meunier, la latéral du Borussia Dortmund anciennement au PSG, a répondu à tous ceux qui l'accusent d'avoir provoqué tous les maux d'Eden Hazard, son compatriote belge.

L'ailier du Real Madrid n'est plus le même depuis qu'il a subi une semelle de la part du défenseur pendant un match entre le club madrilène et Paris en phase de groupes de la Ligue des Champions.

Souvent blessé et opéré à plusieurs reprises, Hazard n'a jamais retrouvé son football depuis cette grosse semelle. Mais non seulement Meunier ne se trouve pas responsable des problèmes de l'ancien Lillois, mais en plus, il trouve matière à s'en amuser. Voilà de quoi certainement faire grincer quelques dents du côté des supporters du Real...

"J'ai encore mis un gros tacle à Eden"

"Oui c’est ça, je suis allé à l’entraînement à Madrid la semaine passée et j’ai encore mis un gros tacle à Eden...", a raillé le défenseur du BvB dans des propos relayés par la RTBF.

Thomas Meunier en a profité pour annoncer qu'il se distançait des réseaux sociaux. "En fait je passais trop de temps sur les réseaux sociaux", a expliqué le défenseur à la RTBF. "Insta, Twitter, j’étais tout le temps dessus, pour être au courant de tout. En réalité c’était contre-productif. Même à l’entraînement, je prenais mon téléphone, sur mon lieu de travail pour regarder et je me suis dit, là tu exagères…", a-t-il indiqué.

Malgré les messages de haine, Meunier n'est pas impacté pour autant. "Je m’en fous, les gens qui parlent… Je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas : l’affaire est réglée. Mais je perdais le fil en fait. Je m’assis sur le banc, je prends mon "tel", je réponds à un message j’en ai pour une minute mais en réalité quand tu regardes ça fait 20 minutes que tu es dessus. Donc j’ai arrêté de suivre les gens. Donc je ne suis plus personne, comme ça, j’ai aucune image dans mon fil d’actu. Donc maintenant quand je vais sur Insta ou twitter, je n’ai plus rien à regarder donc ça dure 30 secondes et je remballe ça dans mon casier. C’était juste par souci de professionnalisme en fait", a ajouté l'arrière droit du Borussia Dortmund.