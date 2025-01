Quand Messi snobe Biden, l'incident diplomatique

Inter Miami CF vs Atlanta United

Lionel Messi n'a pas assisté à une cérémonie spéciale à la Maison Blanche samedi pour recevoir sa médaille présidentielle de la liberté.

Messi était attendu à la Maison Blanche pour recevoir la médaille présidentielle de la liberté - la plus haute distinction civile américaine - mais il a brillé par son absence. La cérémonie a été remplie de stars telles que Denzel Washington, Bono, Magic Johnson et Hillary Clinton, mais Messi était introuvable.

La raison officielle de l'absence de Messi était une "erreur de planification". Cependant, personne n'a été envoyé à sa place pour récupérer sa récompense, ce qui signifie que son nom n'a même pas été lu lorsque les récipiendaires de la médaille de 2025 ont été annoncés lors de la fastueuse cérémonie à Washington.

Un communiqué publié en son nom indique : « La Maison Blanche a informé la FIFA, qui a informé le club fin décembre, que Leo allait recevoir cette reconnaissance. Leo, par l'intermédiaire du club, a envoyé une lettre à la Maison Blanche disant qu'il se sentait profondément honoré et que c'était un grand privilège de recevoir cette reconnaissance mais qu'en raison de conflits d'horaire et d'engagements antérieurs, il ne pourrait pas être présent. Il a remercié le geste et a noté qu'il espérait avoir l'occasion de le rencontrer dans un avenir proche. »

Messi a reçu cet honneur non seulement pour son incroyable succès sur le terrain mais aussi pour son travail caritatif. La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué : « Il soutient des programmes de santé et d'éducation pour les enfants du monde entier par le biais de la Fondation Leo Messi et est ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. »

Messi profite actuellement d'une pause dans le football pendant l'intersaison et a passé du temps avec sa famille. L'Argentin devrait reprendre l'action le mois prochain pour la nouvelle saison alors qu'il entame la dernière année de son contrat actuel à l'Inter Miami.