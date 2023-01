"Quand tu es dans la m…, tu lui donnes le ballon et il va le bonifier", Cissé encense Veretout (OM)

Edouard Cissé est sous le charme de Jordan Veretout et salue également les performances de Rongier et Guendouzi.

Champion de France avec l'OM en 2010, Edouard Cissé, a raccroché les crampons en 2012. Aujourd'hui âgé de 44 ans, il est consultant pour Prime Video, le diffuseur de la Ligue 1.

Observateur attentif des performances de l'OM, il s'est confié à nos confrères de La Provence et explique la réussite actuelle du club phocéen est liée à l'association Rongier-Veretout au milieu de terrain avec un Mattéo Guendouzi positionné juste devant ce duo.

Cissé loue le rôle de Veretout à l'OM

« Je trouve qu'ils ont vraiment assimilé ce qui leur était demandé. Valentin reste beaucoup plus dans l'axe que la saison dernière. On a vraiment l'impression que c'est lui qui chapeaute le milieu. Jordan est certes un peu partout mais il est surtout devant. Ils équilibrent, organisent le jeu, et sont les poumons de cette équipe », confie Cissé.

Cissé est d'ailleurs un grand fan de Veretout : « Quand tu es dans la m…, tu lui donnes le ballon et il va le bonifier. Il est adroit et intelligent dans le jeu. Veretout a inscrit deux buts la semaine dernière, c'est bien, ça va le pousser à aller un peu plus dans la surface. C'est aussi ce qu'on attend de lui : il faut qu'il ait des stats. Il compense également les montées de ses équipiers mais a une vocation plus offensive que Rongier. »

Cissé adore le trio Rongier-Veretout-Guendouzi

Concernant Valentin Rongier, Cissé apprécie aussi ses qualités et explique quel est son meilleur poste : « C'est un régulateur de jeu qui se place entre les lignes, il ne perd pas le ballon, oriente bien le jeu, sans fioriture. Et depuis quelque temps, je le vois un peu plus dans et autour de la surface de réparation, à tenter des frappes. Il équilibre le jeu, l'oriente. Ce qu'il fait depuis son arrivée est très bien, il montre saison après saison qu'il est un élément important, malgré les changements d'entraîneurs. Je le préfère à ce poste-là. »

En revanche, Edouard Cissé estime de Mattéo Guendouzi a un profil différent par rapport à Rongier et Veretout : « Mattéo n'a pas le même profil que ces deux-là, c'est pour ça qu'il a aussi bien performé la saison dernière. Il correspond à l'atmosphère et l'ADN de Marseille, il va dans tous les sens, tout en ayant une bonne lecture et une culture tactique. La mayonnaise a bien pris, il ne faut pas toucher à ce milieu. Ça fonctionne, donc Tudor le laisse plus haut. »

« Guendouzi préférerait être dans le cœur du jeu à courir à droite à gauche, mais ça fonctionne. C'est à lui de trouver les moments où il peut redescendre toucher les ballons, il peut le faire parce que Jordan et Valentin sont suffisamment intelligents pour compenser et se retrouver un peu plus haut », ajoute Cissé en conclusion.