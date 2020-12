Quand Manchester United critique l'arbitrage

Scott McTominay a critiqué l'arbitrage lors de Manchester United-PSG. Un arbitrage qui aurait, selon lui, favorisé les Parisiens.

Le duel qui a vu s'affronter les Red Devils et les Parisiens mercredi soir en phase de grpoupe de la n'a pas échappé à la polémique à cause de l’arbitrage.

Il semblerait d'ailleurs qu'aucun des deux camps ne soit satisfait des prestations de monsieur Daniele Orsato, arbitre du match.

Les Red Devils ont ainsi contesté la réalisation de Marquinhos jugeant que le défenseur/milieu de terrain parisien était hors-jeu. Le milieu de terrain de , Scott McTominay, était très fâché dans un accordé à la chaîne officielle de son club.

« La réaction de leurs joueurs est … Je n’ai rien à dire à ce sujet, vous avez des ennuis si vous commencez à parler de cela et de l’arbitre (…) J’entends que leur but était également en partie hors-jeu. Pour nous, où est l’équilibre dans le jeu avec la façon dont l’arbitre a abordé les décisions ? Nous voyons des erreurs semaine après semaine, pour nous, il faut rectifier, ramener le football comme il était. », s'est ainsi plaint le joueur mancunien.

Le son de cloche est totalement différent du côté des joueurs de Thomas Tuchel. Leandro Paredes n'a pas dissimulé sa satisfaction dans les colonnes du site officiel du PSG ce jeudi.

« C’est une très belle victoire. Nous savions combien il était important d’aller chercher les trois points ici et c’est ce que nous avons obtenu. Nous sommes très contents. C’était important de gagner aujourd’hui pour être maîtres de notre destin. C’est donc une grande satisfaction. »

"Il fallait ces trois points, c’était très important. Je suis content de la perf de l’équipe, on a joué avec courage et personnalité, il faut profiter des bons moments. On a eu un discours avec de la personnalité. On a bien commencé puis on a baissé en intensité. Il fallait qu’ils sortent et il ont plus poussé. On savait que ça allait jouer sur des petits détails. On a essayé d’aller plus vers l’avant en deuxième mi-temps, de prendre plus de risques. Manchester United a eu du courage et heureusement, ils n’ont pas marqué ce deuxième avec leurs occasions. On a eu plus de personnalité en deuxième mi-temps, le coach nous a donné beaucoup de confiance, il nous a dit de prendre des risques, qu’il prenait la responsabilité. Notre stratégie a marché et on est très heureux", analysait pour sa part Marquinhos au terme du match au micro de RMC.

Les Parisiens doivent désormais confirmer lors de leur dernier match de poule de C1 contre Istanbul Başakşehir, le 8 décembre prochain.