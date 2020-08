Quand Lewandowski faisait des misères à Marcelo dans le championnat polonais

La demi-finale de la Ligue des champions OL-Bayern marquera les retrouvailles entre Marcelo et Lewandowski.

Onze après, Marcelo va recroiser la route de Robert Lewandowski à l'occasion de la demi-finale de la entre et le . Le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais a en effet joué pendant deux saisons au Wisla Cracovie (de 2008 à 2010) et il avait croisé la route d'un grand espoir du football polonais, Robert Lewandowski, qui empilait les buts pour le Lech Poznan.

Arrivé en en août 2008, Marcelo n'avait pas pris part à la rencontre entre les deux clubs disputée le 14 septembre 2008 puisqu'il avait fait ses débuts avec le Wisla seulement dix jours plus tard.

En revanche, lors de la saison 2008-2009, Marcelo avait croisé le fer avec Lewandowski lors des quarts de finale de la Coupe de Pologne. Et ça s'était mal passé pour Marcelo : une élimination avec deux défaites (1-0 à l'aller à Cracovie, 2-1 au retour à Poznan), et un Lewandowski intenable qui avait marqué un but à chaque fois. Par ailleurs, Marcelo avait manqué le match de championnat contre Poznan, lors de la phase retour, à cause d'une suspension.

Marcelo ayant remporté le championnat de Pologne 2009 avec le Wisla Cracovie et Lewandowski ayant remporté la coupe de Pologne 2009 avec le Lech Poznan, les deux joueurs se retrouvaient le 25 juillet 2009 pour la Supercoupe de Pologne.

Et là encore, c'est un mauvais souvenir pour Marcelo : il avait pris un carton jaune après avoir fait une faute sur Lewandowski, n'avait pu empêcher l'attaquant polonais de faire trembler les filets et son équipe s'était inclinée aux tirs au but…

Et lors de la saison 2009-2010 du championnat Polonais, c'est encore Lewandowski qui avait pris le dessus sur Marcelo : une victoire 1-0 à Poznan le 18 octobre 2009 (avec un but à l'heure de jeu pour le Polonais) et un 0-0 à Cracovie le 24 avril 2010.

A l'issue de la saison, le Lech Poznan avait remporté le championnat devant le Wisla Cracovie pour trois petits points et Lewandowski avait été sacré meilleur buteur avec 18 réalisations. Marcelo s'était consolé en étant élu meilleur joueur du mois de décembre et en inscrivant le but le plus rapide de la saison (après 58 secondes contre Lubin, le 7 août 2009).

Les deux joueurs ont ensuite quitté la Pologne à l'été 2010 : Marcelo a rejoint le Eindhoven tandis que Lewandowski signait au . Ils vont finalement se retrouver le mercredi 19 août et on espère voir enfin Marcelo battre Lewandowski, afin d'offrir à Lyon, sa première finale de Ligue des champions.