Quand Kylian Mbappé se moque de Harry Kane après son pénalty raté

La réaction de Kylian Mbappé après le raté de l’avant-centre anglais Harry Kane sur penalty a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux.

Les Bleus se sont qualifiés au dernier carré de la Coupe du Monde 2022, ce samedi soir au stade Al Bayt. Les hommes de Didier Deschamps ont eu du mal à battre l’Angleterre (1-2) et arracher leur billet pour les demi-finales de la compétition.

Mbappé, l’incroyable réaction

Les Three Lions auraient pu revenir au score à moins de dix minutes de la fin. L’arbitre de la rencontre a sifflé un second pénalty en faveur des Anglais après consultation de la VAR.

Auteur du but égalisateur (1-1), Harry Kane a perdu son duel avec Hugo Lloris. La frappe surpuissante du Britannique est passée au-dessus du but français. Une véritable délivrance pour les Tricolores et Kylian Mbappé qui n’a pas hésité à chambrer l’avant-centre de Tottenham.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a été filmé par les caméras en train de rire au nez d’Harry Kane. Le natif de Bondy a forcé le trait pour énerver son adversaire.

Ce penalty raté d’Harry Kane ressemble beaucoup à celui de David Beckham face aux Français à l’Euro 2004. Le patron de l’Inter Miami a fait le déplacement à Doha. Il était présent au stade ce samedi soir.

En 2004, l’ancienne gloire de Manchester United avait frappé trop fort son ballon. Ce dernier a atterri dans les gradins. Cela a conduit, là aussi, à l’élimination des Three Lions.

Les coéquipiers d’Olivier Giroud affronteront le Maroc en demi-finales de la Coupe du Monde 2022, ce mercredi au stade Al Bayt. L’autre demi-finale opposera l’Argentine à la Croatie.