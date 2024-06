Quand Kane demande à Bellingham de s'améliorer

Harry Kane a insisté sur le fait que lui et Jude Bellingham travaillaient dur pour améliorer leur partenariat pour l'Angleterre à l'Euro 2024.

L'Angleterre a connu un tournoi difficile jusqu'à présent en termes de performances, bien qu'elle soit en tête de son groupe. Elle a battu la Serbie 1-0, grâce à un coup de tête de Bellingham, mais a ensuite fait des nuls contre le Danemark et la Slovénie, ce qui a donné lieu à de vives critiques sur le style de jeu de Gareth Southgate.

Malgré des performances inégales, l'Angleterre s'est qualifiée pour les huitièmes de finale contre la Slovaquie. Kane insiste sur le fait que lui et Bellingham ont travaillé en étroite collaboration pour s'assurer qu'ils commencent à s'entendre efficacement sur le terrain. Les deux joueurs sont les seuls à avoir marqué dans le tournoi, Kane ayant trouvé le chemin des filets contre le Danemark.

Cité par The Independent, Kane a déclaré : "Du point de vue du capitaine, je parle toujours à tous les joueurs et avec Jude, nous discutons toujours de la manière dont nous pouvons nous améliorer. Nous avons regardé des extraits du match contre le Danemark pour voir comment nous pouvions mieux jouer. Nous aurions aimé mieux jouer et être plus proches les unes des autres.

"Mais j'ai toujours l'impression que les mouvements sont là. Nous nous déplaçons très bien et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que lors des deux premiers matches. La relation est encore assez nouvelle. Même si nous avons joué un peu ensemble, il y a encore des choses que nous pouvons tous les deux améliorer. Nous espérons qu'au fur et à mesure du tournoi, nous grandirons de plus en plus. Du point de vue de Jude, il doit simplement continuer à faire ce qu'il fait.

"Dans un tournoi de football, beaucoup de choses s'accélèrent très rapidement. Lors du premier match, il était le meilleur joueur et l'homme du match, et lors des deux dernières rencontres, aucun d'entre nous n'a atteint le niveau que nous souhaitions.

"Il s'agit de deux matches. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais que les choses se précipitent et qu'il y aura beaucoup de discussions, mais cela fait partie intégrante du fait de jouer pour l'Angleterre dans un tournoi majeur. Jude a géré cela incroyablement bien pour son âge. Il a très bien supporté le fait d'aller au Real Madrid pour son âge.

"Il n'y a donc aucun souci à se faire pour Jude. C'est un type formidable, il croit en lui à 100 % et, de notre point de vue à tous les deux, nous voulons aller sur le terrain demain et commencer à élever notre niveau.