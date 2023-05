Quand Erling Haaland force Sky Sport à s'excuser

Ce week-end, alors que tout Manchester se parait de bleu pour le titre de City, Erling Haaland a forcé la chaîne Sky Sport à s'excuser. Explications.

Ce dimanche, Manchester City a présenté son trophée de champions d'Angleterre à l'Etihad Stadium lors de la réception de Chelsea. Une rencontre disputée par l'équipe réserve à qui Pep Guardiola a offert du temps de jeu au vu du peu d'enjeu mais que les Cityzen ont tout de même remporté 1-0 grâce à un but de Julian Alvarez. Un détail comparé à la fête qui s'est tenue dans l'enceinte des Skyblues qui a littéralement versé dans la folie. À tel point qu'Erling Haaland a forcé Sky Sport à s'excuser publiquement.

Sky Sport s'excuse pour Erling Haaland

On le sait, Manchester City détient dans son noyau quelques joueurs particulièrement connus pour leur sens de la fête tels que Phil Foden et João Cancelo voire la débauche comme un certain Jack Grealish. Et si on ne compte plus les déboires de l'ancien génie d'Aston Villa, c'est bien Erling Haaland qui a surpris tout le monde en fin de match, forçant même Sky Sport à s'excuser publiquement pour son comportement.

Alors que Grealish s'était présenté à l'interview après la rencontre, son coéquipier norvégien n'a pas réussi à contenir ses émotions en venant l'interrompre pour célébrer le titre. Complètement fou, le meilleur buteur de Premier League est apparu dans le dos de son équipier qu'il a étreint avant de lui asséner un « Je t'aime putain » devant les caméras. Un langage vulgaire qui a forcé Dave Jones, le présentateur de Sky Sport, à s'excuser auprès de téléspectateurs britanniques très tatillons sur le sujet.