Quand auront lieu les finales et les matches à élimination directe de la Ligue des champions et de la Ligue Europa 2020 ?

Goal vous dit tout ce que vous devez savoir sur l'avenir des tournois européens après l'interruption de la saison due au Coronavirus.

L'UEFA a déplacé le championnat d'Europe de cet été l'année prochaine jusqu'au 11 juin-11 juillet 2021 après l'éclosion de Covid-19 sur le continent - et le monde - des questions ont été posées sur l'avenir de la et la de cette saison. On craignait que les deux compétitions ne soient interrompues, mais l'UEFA a clairement indiqué que le report de l'Euro allègerait non seulement les pressions du protocole de santé publique, mais permettrait également aux clubs une certaine flexibilité et une marge de manœuvre de terminer leurs saisons nationales respectives. Alors, quand les compétitions européennes de clubs reviendront-elles cette année, après que la C1 et la C3 aient été initialement suspendues en mars pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus ?

Quand aura lieu la Ligue des champions 2019-2020?

La finale de la Ligue des champions 2019-2020 devrait avoir lieu le 27 juin 2020 au stade olympique Atatürk d'Istanbul, mais il n'y a pas encore de détails sur la date à laquelle les matches restants seront disputés. Reprogrammer l'Euro en 2021 libérera un mois et permettrait aux clubs nationaux européens de terminer leurs saisons respectives de championnat en juin. Après que toutes les grandes ligues européennes aient suspendu leurs saisons nationales jusqu'au 4 avril au moins avec environ un quart de matches à jouer, l'incertitude s'est accrue quant à la meilleure façon de voir le reste de la campagne.

Les matches de la Ligue des champions devront être joués conformément aux calendriers européens de haut vol reprogrammés. Actuellement, l'UEFA estime que l'action des clubs européens reprendra ses activités à la mi-avril, mais même cela est envisagé avec un certain optimisme. Le Royaume-Uni n'ayant pas encore atteint le pic de contamination du Covid-19 et le gouvernement ayant récemment interdit les rassemblements de masse afin d'empêcher la propagation du virus, la distanciation sociale étant fortement recommandée, la date de retour pourrait être repoussée encore plus loin.

Plus d'équipes

L'UEFA a déclaré dans un communiqué: "Cette décision aidera toutes les compétitions nationales, actuellement suspendues en raison de l'urgence du Covid-19,". Surtout, la finale de la Ligue des champions devrait avoir lieu trois jours avant la fin du contrat des joueurs le 30 juin.

Comment les phases à élimination directe de la Ligue des champions 2019-2020 seront-elles décidées?

Il n'y a toujours aucune information sur la façon dont le reste des matches à élimination directe de la Ligue des champions sera disputé. L'UEFA ayant un calendrier limité et essayant de s'adapter aux matches nationaux et européens avant le 30 juin, il est possible qu'une approche alternative soit adoptée pour déterminer le vainqueur de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de cette année.

Les matches retour du contre , de contre le , de la contre et de Barcelone contre Napoli doivent encore être joués. Il a été suggéré qu'après la fin des matches de huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les quarts de finale pourraient être décidés par des matches uniques au lieu de l'habituel match aller retour. Un tournoi à élimination directe miniature a été envisagé qui mettrait ensuite en vedette les quatre dernières équipes du tournoi et couronnerait le vainqueur de la Ligue des champions, abandonnant la demi-finale classique en raison de l'encombrement du calendrier.

Quand aura lieu la Ligue Europa 2019-2020?

La Ligue Europa a également été interrompue au milieu des matches retours des huitièmes de finale, et pourrait adopter la même approche que la Ligue des champions : un parcours raccourci vers le final four et un mini tournoi sur quelques jours pour décider du vainqueur.

Certains matchs des huitièmes de finale, comme Inter vs et Sevilla vs Roma, n'ont pas disputé une seule manche de leur match à élimination directe et pourraient également être finalement disputé en un seul match pour gagner du temps. La finale de la Ligue Europa devrait se jouer le 24 ou le 25 juin au Stadion Energa Gdansk, en , quelques jours avant la finale de la Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

Quels matchs de Ligue des Champions et d'Europa League ont été reportés?

Inter vs Getafe et Seville vs Roma ont déjà été annulés avant l'annonce de l'UEFA le 13 mars. Tous les autres matches de la Ligue Europa en sont au match retour.

Le , l'Atletico Madrid, le et l' ont déjà atteint les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir disputé leur huitième de finale retour.