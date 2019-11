Qualifications Euro 2020 - Allemagne-Biélorusse 4-0 : la Mannschaft déroule

L'Allemagne a livré un match très consistant pour dompter la Biélorussie (4-0), ce samedi soir. La Mannschaft reste leader de son groupe.

Dans son duel à distance avec les pour la première place du groupe C, l' a peut-être pris un avantage définitif, ce samedi. Les hommes de Joachim Löw ont tenu leur rang pour dompter la Biélorussie.

Une soirée parfaite

Dans ce match, la configuration attendue a bien eu lieu, avec une équipe d'Allemagne évidemment dominatrice dans la tenue du ballon. Mais la Mannschaft a tout de même dû faire preuve de patience puisque malgré plusieurs situations chaudes, elle a dû attendre la fin du premier acte pour débloquer la situation.

Ginter, plus prompt que ses gardes du corps, a profité d'un excellent travail de Gnabry, avec un centre en retrait parfait, pour mettre les Allemands sur les bons rails (1-0, 41e).

Au retour des vestiaires, le même Ginter a été impliqué sur le but du break, avec une inspiration bien sentie sur un corner de Kroos qu'il a laissé passer pour Goretzka, mieux placé (2-0, 49e).

Quelques minutes plus tard, Ginter, encore, a mis Kroos sur orbite pour le troisième but allemand (3-0, 54e). L'Allemagne a laissé venir, et comme pour parachever cette soirée parfaite, Manuel Neuer a lui aussi eu sa minute de gloire en repoussant un penalty de Stasevich (75e). Kroos y est allé de son doublé pour ajouter un dernier but dans ce festival (4-0, 84e). L'Allemagne se présentera à l'Euro un peu revigorée.