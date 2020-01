Qatar - Xavi remporte un second trophée avec Al Sadd, face à Mandzukic

Jeudi, Xavi a remporté le second trophée de sa carrière d’entraîneur avec Al Sadd : la Qatar Cup 2020.

Xavi aurait pu succéder à Ernesto Valverde sur le banc du mais l’ancien milieu de terrain a préféré à Al Sadd ( ), tandis que Quique Setién a rejoint la Catalogne. Un choix réfléchi de la part de l’ancien compère d’Andrés Iniesta ?

«Pour moi, il est trop tôt pour entraîner le Barça, expliquait-il mercredi. Mon choix est donc de continuer avec Al Sadd et de rejeter l’offre, je l’ai d’abord annoncé à ma famille, puis aux joueurs d’Al Sadd parce qu’ils ont suivi cela et qu’au cours des 3 derniers jours, je n’étais pas dans les meilleures dispositions.»

Une échéance… parfaitement maîtrisée

Mais toute cette agitation n’a pas empêché Xavi et ses joueurs de se concentrer sur leur objectif principal : la finale de la Qatar Cup 2020 face à Al Duhail.

Une échéance… parfaitement maîtrisée (4-0) par les hommes de Xavi face aux partenaires de Mehdi Benatia et Mario Mandzukic, entre autres. Et surtout un second trophée dans la jeune carrière d’entraîneur de l’Espagnol.