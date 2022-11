Qatar-Équateur : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Le Qatar lance officiellement sa Coupe du Monde face à l’Équateur ce dimanche, retrouvez toutes les informations nécessaires pour cette rencontre.

Ça y est, le compte à rebours est terminé. Ce dimanche, la Coupe du Monde 2022 débute officiellement. Et comme le veut la tradition depuis 2006, c’est le pays organisateur qui ouvre le bal, le Qatar recevant l’Équateur à l’occasion du premier match du Groupe A.

Pour sa toute première participation à un Mondial, le pays hôte aura à cœur de faire bonne figure, les joueurs de Félix Sanchez Bas restent sur quatre victoires consécutives en match amicaux. De leur côté, les Équatoriens n’ont plus connu les huitièmes de finale depuis l’édition 2006 en Allemagne.

Match Qatar-Équateur Date 20 novembre 2022 Heure 17h Chaîne TF1 et BeIN Sports

Où voir le match Qatar-Équateur ?

Le match d'ouverture du mondial entre le Qatar et l'Équateur sera diffusé sur BeIN Sports et sur la chaîne TF1, qui est également accessible via l'application Molotov.

Chaîne TV Streaming BeIN Sports, TF1 Molotov, My TF1 et Bein Connect

Les compositions probables

Le Qatar est une équipe assez inconnue du grand public, elle comporte plusieurs joueurs naturalisés et l'ensemble de l'équipe évolue dans le championnat local. Elle devrait être menée par Almoez Ali en attaque, meilleur buteur de la sélection avec 42 réalisations. De leur côté, les sud-Américains devraient être emmené par l'expérimenté Enner Valencia (33 ans), lui aussi meilleur buteur de sa sélection avec 35 buts. L'équipe de Gustavo Alfaro devrait évoluer en 4-3-3.

S'ils partent favoris pour cette rencontre, les Jaune et Bleus arrivent dans une forment assez étrange: sur leurs cinq derniers matches, quatre se sont terminés par un 0-0.

La composition probable du Qatar : Al-Sheeb - Khidir, Al-Rawi, Pedro Miguel - Khoder, Asad, Hatim, Afif, Mashaal - Alaaeldin, Almoez Ali.

La composition probable de l'Équateur : Galindez - Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupinian - Franco, Gruzeo, Caicedo - Plata, E. Valencia, Ibarra.

Cinq derniers résultats

Qatar Équateur Qatar 1-0 Albanie (9/11) Équateur 0-0 Irak (12/11) Qatar 2-1 Panama (5/11) Japon 0-0 Équateur (27/09) Qatar 1-0 Honduras (27/10) Arabie Saoudite 0-0 Équateur (23/09) Qatar 2-0 Guatemala (23/10) Équateur 1-0 Cap-Vert (12/06) Qatar 2-2 Chili (27/09) Mexique 0-0 Équateur (06/06)

Tête-à-têtes entre les deux équipes

Date Résultat 12/10/2018 Qatar 4-3 Équateur

Molotov est une application où vous pouvez visionner toutes les chaines françaises. Il y en a 80 en tout, dont TF1 4K disponible sur les appareils compatibles. Les contenus sont disponibles pour visionnage en direct ou en rattrapage. Les utilisateurs peuvent également les enregistrer pour les regarder plus tard. L’application est disponible toute l’Europe et l’abonnement pour Molotov Extra ne coute que 5,99€/mois.