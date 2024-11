Qarabag - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Qarabag FK vs Lyon

Qarabag et l’Olympique Lyonnais s’affrontent, jeudi, pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

A l’instar de la Ligue des champions, la Ligue Europa fait également son retour avec les matchs de la cinquième journée de la phase de groupes. Parmi les chocs au menu, l’on assistera au duel entre le FK Qarabag et l’Olympique Lyonnais au Stade Républicain Tofiq Béhramov. Un choc entre deux équipes en difficulté dans le tournoi.

Les Gones en quête de rebond

Champion d’Azerbaïdjan, le FK Qarabag est encore en bonne position en ce début pour conserver son titre dans le championnat national en restant leader. Mais en Europe, le club de la capitale azerbaïdjanaise peine à retrouver ses marques. Contrairement à la dernière édition où il a fini en huitièmes de finale, Qarabag réalise un mauvais début de saison en C3 cette saison. Surnommé le Barcelone du Caucase, le club a été battu par Tottenham (3-0) en ouverture. Les deux matchs suivants ont été soldés par des défaites, notamment contre Malmö (1-2) et l’Ajax Amsterdam (0-3). Mais les hommes de Gurban Gurbanov ont retrouvé le sourire en quatrième journée grâce à leur victoire contre Bodo/Glimt (1-2). Le club azéri (29e, 3 points) veut enchaîner face aux Gones pour grimper au classement.

De l’autre côté, l’Olympique Lyonnais, un habitué de la scène européenne, vient pour replonger les Azerbaïdjanais afin de se relancer après deux matchs sans victoire dans la compétition. Depuis leurs deux premières victoires contre l’Olympiakos (2-0) et face aux Glasgow Rangers (1-4), les Rhodaniens n’ont plus gagné un match en C3. Surpris par le Besiktas (0-1) au Groupama Stadium lors de la troisième journée, l’OL (9e, 7 points) a fait jeu égal contre Hoffenheim (2-2) lors de sa précédente sortie en Allemagne. Pierre Sage et ses hommes visent le top 8. Mais les Français sortent d’un match nul frustrant contre le Stade de Reims (1-1) en Ligue 1.

Horaire et lieu du match

Qarabag - Lyon

5e journée de Ligue Europa

Lieu : Stade Républicain Tofiq Béhramov (Azerbaïdjan)

A 18h45 française

Les compos probables du match Qarabag - Lyon

Qarabag : Kochalski - A. Huseynov, B. Huseynov, Medina, Bayramov - Andrade, Jankovic - Kashchuk, Zoubir, Addai - Juninho

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Sur quelle chaîne suivre le match Qarabag - Lyon ?

La rencontre entre le FK Qarabag et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce jeudi 28 novembre 2024 à partir de 18h45 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.