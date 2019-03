Puyol estime que Neymar n'aurait pas dû rejoindre le PSG

Carles Puyol est revenu sur le transfert retentissant de Neymar au PSG en 2017. L'Espagnol estime que le Brésilien a fait le mauvais choix.

Devenu le joueur le plus cher de l'histoire lors de son retentissant transfert au à l'été 2017, Neymar ne fait toujours pas l'unanimité, malgré de nombreuses prestations XXL avec le club de la capitale.

Les deux blessures successives de la superstar brésilienne en 2018 et 2019 l'ont empêché de tenir son standing dans les gros matches couperets de .

Une donnée que Carles Puyol n'occulte pas au moment de revenir sur le choix du Brésilien. Toujours enclin à défendre son ancien club, l'Espagnol estime que Neymar n'a pas fait le bon choix, sans surprise.

"Neymar s’est-il trompé en quittant le Barça ? Il faudrait lui demander. Il était au meilleur endroit et avec les meilleurs coéquipiers", a-t-il lâché dans des propos accordés à Marca. "C’était un joueur très demandé, mais il voulait d’autres défis et nous devons l’accepter. Maintenant, il est également avantageux de dire qu’il avait tort. Il a eu des blessures et le PSG ne fait pas les choses comme prévu, notamment en Ligue des Champions. Mais il lui reste encore une grande carrière et quand il aura fini, il devra faire le point", a tout de même précisé l'Espagnol pour Marca.