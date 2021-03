Puyol donne un indice sur le futur de Messi

Le légendaire ancien capitaine du Barça, toujours proche de Messi, a donné un indice sur son état d'esprit.

Carles Puyol estime que Lionel Messi est motivé et enthousiaste à Barcelone, bien qu'il n'ait pas commenté l'avenir de son ancien coéquipier.

Le contrat de Messi expire cet été et il y a eu beaucoup de spéculations autour de lui cette saison.

"Je lui ai parlé récemment, quand il a égalé Xavi [le record d'apparition de Hernandez]", a déclaré Puyol à RAC 1. «Il est bien bien et il est enthousiaste, je pense qu'il est au meilleur endroit."

"Mais chaque individu décide de ce qu'il veut et nous devons comprendre et respecter la décision qu'il prendra."

Ronald Koeman a ramené Barcelone dans la course au titre cette saison et Puyol est impressionné par le travail de l'ancien international néerlandais au club.

"De l'extérieur, il semble que les joueurs soient satisfaits de Koeman", a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

«C'est une légende du club. "Il fait du bon travail et il mérite respect et confiance. Ensuite, à la fin de la saison, un bilan sera fait."

Puyol a apprécié la récente forme sur le terrain de l'équipe, de quoi faire oublier un début de saison décevant. "Il y a eu un changement d'énergie dans l'équipe", a-t-il déclaré.

"Je vois du positif, il y a de l'enthousiasme. Nous l'avons vu lors du retour de la Copa del Rey. Un but de plus en Ligue des champions contre le Paris [Saint-Germain] aurait pu tout changer aussi. C'est un nouveau projet, avec un entraîneur et avec de jeunes joueurs. La Liga [Santander] est toujours possible et il y a aussi la finale de la Copa del Rey."