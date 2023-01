La punchline géniale de Zlatan Ibrahimovic au sujet de son salaire dans "Astérix et Obélix : l'Empire du milieu"

Zlatan Ibrahimovic sera à l'affiche du prochain Astérix et Obélix. Réalisateur du film, Guillaume Canet raconte comment il a engagé le footballeur.

Le film « Astérix et Obélix : l'Empire du milieu » sortira dans les salles de cinéma le 1er février 2023 et il est très attendu par les fans de la célèbre bande dessinée.

Ce nouvel opus des aventures d'Astérix et Obélix sera réalisé par Guillaume Canet qui joue également le rôle d'Astérix (celui d'Obélix étant incarné par Gilles Lellouche).

« Tu ne vas pas me payer avec un pass du Parc Astérix »

Actuellement en tournée médiatique pour promouvoir le film, Guillaume Canet a raconté lors d'une rencontre avec la presse organisée par Unifrance comment il s'est retrouvé à négocier avec Zlatan Ibrahimovic, pour l'engager dans le film et jouer le personnage d'Antivirus, un soldat romain.

« Il m'a demandé comment cela se passait au niveau de l'argent ? Je lui ai dit que ce n'est pas moi qui gère cela. Il m'a répondu : « OK, mais tu ne vas pas me payer avec un an de pass pour le Parc Astérix ? », a expliqué l'acteur-réalisateur.

Ibrahimovic ne voulait parler qu'à Canet

Egalement invité sur RTL, Guillaume Canet a confié d'autres anecdotes sur le comportement de Zlatan Ibrahimovic pendant le tournage : « Il ne voulait parler qu'à moi. On a essayé, parce qu'à un moment j'avais besoin que mes assistants puissent organiser les choses… mais pour tout, jusqu'à son arrivée à l'avant-première, de savoir à quelle heure, l'avion, il n'y a que moi qui devais lui parler. Il m'appelle « Boss » et moi je l'appelle « Champ' ». Il est extrêmement facile à gérer, il est d'une gentillesse. »

« Pour la petite anecdote, quand le lui ai proposé le rôle, je lui ai dit qu'il était le bras droit de César, il y a eu un petit temps et il m'a dit : « Comment César peut jouer le bras droit de César », a ajouté Guillaume Canet.

Quant au nom d'Antivirus, Guillaume Canet en avait livré l'explication en avril 2021 à nos confrères du Journal du dimanche : « Au départ il s'appelait Abribus, mais on l'a rebaptisé Antivirus parce qu'on l'attend et qu'il tarde à arriver, comme le vaccin ! On cherchait quelqu'un avec de la prestance et de l'arrogance. J'ai réussi à le contacter, ça l'a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo ! »

