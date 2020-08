Pulisic : "Werner est un joueur très dangereux"

L'international américain a hâte de jouer aux côtés de l'ailier allemand à Stamford Bridge la saison prochaine.

Christian Pulisic a été impressionné par l'impact de Timo Werner à l'entraînement avec , décrivant la star ayant coûté 47,5 millions de livres sterling comme un "joueur très dangereux". Chelsea a remporté la course pour signer Timo Werner le 18 juin, lui qu'il s'est engagé à signer un contrat de cinq ans à Stamford Bridge. Le joueur de 24 ans a trouvé le chemin des filets 34 fois en 45 apparitions toutes compétitions confondues avec le en 2019-2020, renforçant sa réputation comme l'un des attaquants les plus prolifiques du football européen.

Bien que l'international allemand ne soit pas éligible pour jouer pour avec les Blues avant le début de la nouvelle saison, il a rejoint ses nouveaux coéquipiers dans l'Ouest de Londres la semaine dernière et a déjà fait forte impression. Christian Pulisic a hâte de jouer aux côtés de Timo Werner en attaque après avoir vu ce qu'il peut faire sur un terrain d'entraînement, ayant déjà été convaincu qu'il peut s'intégrer parfaitement à l'équipe de Frank Lampard.

"L'avoir dans mon équipe sera formidable"

L'article continue ci-dessous

"C'est un joueur très dangereux", a déclaré l'ailier de Chelsea sur le site officiel du club. "Je pense qu'il a des qualités similaires à moi et à certains des attaquants que nous avons. Il est évidemment très rapide et très bon devant le but. Il semble être un gars très humble. Il veut entrer dans l'équipe et veut travailler. Jouer contre lui a été une expérience formidable et ça va être bien de l’avoir dans mon équipe aussi. Alors j’attends vraiment ça avec impatience".

Plus d'équipes

Lors de sa première interview pour Chelsea, Timo Werner a révélé que la présence de Lampard sur le banc de touche était l'une des principales raisons dans sa décision de rejoindre le club : "Il [Lampard] était le point principal", a commencé l'ex-star de Leipzig. "Nous avons beaucoup parlé de choses comme le système, comment il veut jouer et me voit jouer, et comment le système me convient. C'est un gars vraiment sympa qui m'a non seulement dit ce qu'il attendait de moi en tant que joueur parce qu'il veut m'aider en tant que personne."

Olivier Giroud est l'attaquant titulaire des Blues depuis la reprise de la saison en juin, et a marqué sept buts pour aider l'équipe de Lampard à se qualifier pour la . L'arrivée de Werner pourrait diminuer le temps du Français sur le terrain la saison prochaine, mais il est déterminé à se battre pour sa place dans le onze de départ. "Werner n'a pas été recruté pour rester sur le banc", a déclaré Giroud à L'Equipe plus tôt ce mois-ci. "Mais je ferai tout ce que je peux pour donner des maux de tête à l'entraîneur lorsqu'il s'agit de faire son choix."