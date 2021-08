Pulisic latéral droit ? Tuchel explique son choix

L'entraîneur de Chelsea a expliqué son choix d'avoir positionné Pulisic à droite de sa défense en match amical. Un choix motivé par les absences...

Thomas Tuchel a expliqué la décision de lancer Christian Pulisic au poste de latéral lors du match amical de pré-saison de dimanche contre Arsenal, affirmant qu'il était maintenant temps de tenter des choses avec plusieurs joueurs, étant donné que beaucoup manquent encore à l'appel cet été car en phase de reprise.

Christian Pulisic a donc commencé comme latéral droit avec Callum Hudson-Odoi à gauche alors que Chelsea a scellé une victoire 2-1 grâce à buts de Tammy Abraham et Kai Havertz. Pour cette rencontre face aux Gunners, les Blues étaient privés de Marcos Alonso, Cesar Azpilicueta et Reece James, obligeant l'entraîner Thomas Tuchel à essayer quelque chose de novateur avec ses attaquants. Après la rencontre, l'ancien technicien du PSG s'est justifié sur ces choix osés.

Thomas Tuchel n'avait pas vraiment le choix...

"Il (Pulisic) a joué là-bas avec moi à Dortmund et nous avons joué plusieurs fois comme ça avec Callum. Marcos n'a pas pu jouer aujourd'hui, alors nous avons mis Callum sur le côté gauche, ce que je voulais voir depuis longtemps. Callum peut peut-être être plus dangereux de cette position qu'il adore. Alors vous connaissez notre situation. Nous avons Azpi et Reece pour ce poste [latéral droit] mais Azpi n'a commencé qu'il y a deux jours et Reece n'a même pas encore commencé. Nous avons donc besoin de solutions car nous commençons le 11 contre Villarreal et le 14, c'est la saison. On ne pourra pas essayer les choses alors c'est le moment de voir" , a expliqué l'Allemand.

Christian Pulisic a joué principalement en tant qu'ailier gauche pendant son séjour à Chelsea, bien qu'il ait également été déployé à droite et au centre depuis qu'il a rejoint les Blues en 2019. Au total, il a marqué 17 buts en 77 apparitions pour le club tout en aidant à guider l'équipe vers un triomphe en Ligue des champions.

S'exprimant avant le match amical de ce week-end, l'Américain a déclaré que son plus grand objectif cette saison était de rester en bonne santé après avoir combattu plusieurs blessures la saison dernière. Fragile mais talentueux, Christian Pulisic espère enfin pouvoir faire étalage de son talent à Stamford Bridge.